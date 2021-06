Inca o tara indragita de romani isi deschide portile pentru cei vaccinati sau care au avut COVID

rezultatul negativ al unui test molecular tip PCR efectuat cu maximum 72 de ore inainte de intrarea in Republica Turcia, sau al unui test rapid antigen efectuat cu maximum 48 de ore anterior sosirii in Republica Turcia;

un document emis de autoritatile statelor de domiciliu care atesta faptul ca persoanele care sosesc in Republica Turcia au fost vaccinate impotriva COVID-19 si ca au trecut 14 zile de la efectuarea vaccinului (schema completa a vaccinarii);

un document oficial care atesta ca persoanele in cauza au fost infectate cu virusul SARS-CoV-2 in ultimele 6 luni.

Potrivit MAE, autoritatile turce au revizuit conditiile de intrare in tara, in contextul pandemiei de COVID-19. Noile masuri au intrat in vigoare in 1 iunie.Astfel, accesul pe cale rutiera, aeriana si maritima pe teritoriul Turciei este permis persoanelor care sosesc din Romania si care prezinta unul dintre urmatoarele documente:MAE adauga ca, potrivit informatiilor comunicate de autoritatile turce, persoanele care sosesc in acest stat pot fi supuse, in mod aleatoriu, unei testari moleculare tip PCR pentru infectia cu virusul SARS-CoV-2, efectuata de reprezentanti ai Ministerului Sanatatii din Republica Turcia.Toate celelalte masuri adoptate de autoritatile turce raman in vigoare.Ministerul Afacerilor Externe aminteste ca romanii pot solicita asistenta consulara la numarul de telefon al Ambasadei Romaniei la Ankara: +90.312.447.79.40 si ale Consulatului General al Romaniei la Istanbul: +90 212 3583541, +90 212 3580516, +90 212 3583537 si Consulatului General al Romaniei la Izmir: +90 232 4650579, apelurile fiind redirectionate catre Centrul de Contact si Suport al Cetatenilor Romani din Strainatate (CCSCRS) si preluate de catre operatorii Call Center, in regim de permanenta.De asemenea, cetatenii romani care se confrunta cu o situatie dificila, speciala, cu un caracter de urgenta, au la dispozitie si telefonul de urgenta al misiunii diplomatice a Romaniei in Republica Turcia (+90.532.318.17.26), Consulatului General al Romaniei la Istanbul (+90 533 5420695) si Consulatului General al Romaniei la Izmir (+90 530 4150077).MAE recomanda consultarea paginilor de internet: http://ankara.mae.ro, http://istanbul.mae.ro, http://izmir.mae.ro si www.mae.ro si informarea temeinica anterior deplasarilor in strainatate.