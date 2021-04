Grecia va primi turisti incepand din 16 aprilie. Care sunt conditiile de intrare pe teritoriul elen

Astfel, cei care vor sa viziteze Grecia trebuie sa faca dovada ca s-au vaccinat impotriva SARS-CoV-2, ca au anticorpi dupa ce au trecut deja prin boala sau sa prezinte un test PCR negativ."Pentru turistii romani, la intrarea in Grecia nu se va cere decat un document de calatorie care se poate face foarte usor, un test PCR negativ sau certificat de vaccinare. Practic, nu ar avea carantina in momentul in care se duc in Grecia. Am vorbit chiar astazi cu ambasadoarea Greciei in Romania si mi-a comunicat lucrurile acestea De asemenea, un punct esential era intoarcerea turistilor. Aici sunt mai multe cazuri. Pana acum, daca tara nu era pe lista CNSU, se putea intra direct, daca o tara - discutam acum de Grecia - persoanele care se intorc in tara si sunt vaccinate (10 zile de la rapel - n.r.) nu intra in carantina, deci intra direct. Iarasi, daca persoana a fost bolnava de COVID in ultimele 90 de zile nu intra in carantina", a afirmat Claudiu Nasui.Intrebat cat de vechi pot fi testele PCR, ministrul Nasui a raspuns: "Aici avem deja documentele care se cunosc de catre state. Aici asteptam in continuare niste date suplimentare din partea autoritatilor elene sa ne spuna mai multe detalii si vom reveni si noi atunci cand le avem (intrebat cat de vechi trebuie sa fie testul PCR - n.r.). Deocamdata am inteles principiul de la doamna ambasador si il spunem si noi mai departe. Atentie mare, pentru intoarcerea in Romania acceptam si testul de anticorpi care poate fi fie un test de anticorpi, fie un certificat medical care confirma ca persoana a fost bolnava de COVID in ultimele 90 de zile"."In cazul Romaniei, la intoarcerea in Romania fie testul de anticorpi dar si certificatul medical ca a fost bolnav in ultimele 90 de zile, dar evident nu mai mult de 14 zile, adica nu am fost bolnav ieri si inca sunt bolnav, pentru ca atunci nu pot calatori. Daca am fost in ultimele 90 de zile si a trecut perioada de 14 zile, atunci turistii vor fi primiti fara carantina inapoi", a completat Nasui.