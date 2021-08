Vacanța în Grecia a unei familii cu un copil afectat de alergii alimentare: "Le-am explicat în engleză situația, am folosit și Google translate"

O turistă din România, mamă a unui copil cu alergii alimentare, își povestește experiența pe grupul Forum Grecia , de pe Facebook , din dorința de a-i liniști pe părinții aflați în aceeași situație:"De ceva vreme îmi doresc să fac această postare pentru familiile cu copii alergici, poate le vin în ajutor cu câteva informații sau îi liniștesc cu privire la alimentația copiilor.Băiatul nostru are o alergie la proteina din laptele de vacă și înainte de a pleca în vacanță, recunosc că mi-am făcut câteva gânduri, despre cum ne vom descurca cu mâncarea când vom merge la taverne. Am fost cazați în Ormos Panagias și am mâncat prânzul și cina, în general, la o tavernă din port (Avra) sau Vourvouru și Nikiti.Părinți dragi! La absolut toate tavernele vizitate am întâlnit doar oameni minunați, extrem de deschiși și atenți la solicitările noastre.Le-am explicat în engleză situația, uneori am folosit chiar și Google translate când nu eram siguri că au înțeles exact ce doream și nu am avut nici cea mai mică problemă cu alimentația. Atunci când ospătarii nu erau siguri de ingredientele din anumite preparate, verificau cu bucătarul și reveneau să ne anunțe.În Vourvouru, spre exemplu, făcusem rezervare pentru prânz, anunțându-i de alergie și când am ajuns, băiețelul avea deja pregătită o porție de paste cu sos de roșii, special pentru el.Așadar, dacă aveți un copil alergic, se vor găsi variante! Mergeți liniștiți și bucurați-vă de minunata Grecie", își încheie aceasta postarea.O altă mamă scrie despre soluția pe care a găsit-o, la rândul ei:"Copilul meu are intoleranță la gluten, îmi fac și eu griji, sper să poată mânca măcar un pește la grătar când ieșim.Am descarcat de pe internet un card, disponibil în mai multe limbi, unde explică în mare intoleranța și în ce alimente se găsește, acest card îl trimit prin ospătar la bucătar pentru a nu se pierde informația."