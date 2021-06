Scumpiri in serie pe litoralul romanesc de la 1 iulie, cu procente estimate intre 15-20%. Cat ajunge o noapte la un hotel de 3 stele

Tarifele la cazare se vor majora de la 1 iulie cu cel putin 15-20% fata de ultimele zile ale lunii iunie, intrucat in lunile urmatoarea cererea creste. Mamaia si Mamaia Nord sunt cele mai scumpe zone.Un hotel de 5 stele din Mamaia Nord a majorat preturile la finalul lunii iunie. Turistii plateau 130 de euro pentru o camera dubla delux, pana acum, iar in ultimele zile de iunie si primele doua saptamani din iulie vor plati 170 de euro/noapte, cu mic dejun inclus. Oferta este valabila doar daca se inchiriaza minimum trei nopti.Un hotel de 4 stele din Mamaia Nord majoreaza tarifele incepand cu 2 iulie, cand o camera studio se va inchiria de duminica pana joi cu 670 de lei/noapte (fata de 560 de lei in iunie), iar vineri si sambata aceeasi camera va costa 890 de lei/noapte (fata de 670 de lei in luna iunie).Un hotel de trei stele din Mamaia, ofera din 2 iulie camere la pretul de 375 de lei camera dubla pentru o noapte, cu mic dejun inclus. Pentru pensiune completa tariful creste la 599 de lei pe zi.La un hotel de doua stele din aceeasi statiune, de la 1 iulie o noapte de cazare in camera dubla costa 209 lei, fara nici un fel de masa inclusa. In Eforie Nord , un hotel de trei stele din Eforie Nord inchiriaza acum camera cu 265 de lei/noapte, iar de la 1 iulie pretul ajunge la 320 de lei/noapte, scrie adevarul.ro In Costinesti , camera dubla, cu mic dejun inclus, costa 263 de lei/noapte in primele zile din iulie, iar in Neptun -Olimp, o camera dubla cu demipensiune costa 155 de euro pe noapte pentru trei nopti.Din 5 iulie sunt anuntate alte majorari: o camera va costa 198 de euro (pentru minimum trei nopti).In Vama Veche, o camera dubla poate fi inchiriata cu 288 de lei pe noapte, iar la diferite vile si pensiuni preturile pleaca de la 150 de lei/noapte.