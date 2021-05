Ce curiozitati au romanii cu privire la vacantele si destinatiile din 2021

Ce destinatii au preferat romanii

Preturi pentru vacantele romanilor

80% dintre romanii care au achizitionat pachetele de calatorie IRI Travel au avut intrebari legate de conditiile de anulare a calatoriei (47%), de necesitatea efectuarii testelor Covid-19 PCR la intrarea si iesirea din tara aleasa ca destinatie de vacanta si daca exista obligatia carantinarii la intoarcerea in tara (39%).Un procent de 14% au dorit sa stie cum s-ar schimba conditiile de calatorie in cazul in care s-ar vaccina. La acestea, se adauga si intrebarile firesti legate de transport, locatie, servicii de cazare si masa."Cei mai multi turisti se plang ca nu au putut calatori anul trecut si ar vrea sa recupereze anul acesta, iar noi ii intelegem foarte bine si facem tot posibilul sa aiba parte de o vacanta binemeritata! Unii dintre ei au acum posibilitatea sa foloseasca voucherele primite anul trecut pentru calatoriile anulate. Multi dintre ei au beneficiat de tarife foarte avantajoase la pachetele de calatorie achizitionate pentru ca au avut incredere in noi si ne-au sustinut in sezonul trecut", a conchis Lucian Badircea, CEO agentiei de turism Primele date inregistrate arata ca aproximativ 45% dintre romanii care si-au rezervat pana acum un sejur , prefera Romania. Iar dintre acestia, trei sferturi (75%) se indreapta catre litoralul romanesc. Statiunile montane se numara si ele printre preferintele a 15% dintre turistii romani. Resorturile balneo atrag circa 10% din totalul celor care aleg turismul intern.Interesul pentru destinatii exotice precum Dubai, Egipt, Zanzibar, Seychelles sau Punta Cana a crescut si el, unul din patru romani rezervand in ultima perioada o astfel de vacanta.Litoralul bulgaresc ramane si el o varianta de luat in calcul pentru romanii ce isi doresc un sejur linistit, aproape de tara si la costuri accesibile. Mai precis, aproximativ 23% dintre turisti au ales deja o vacanta in Bulgaria. Grecia creste si ea ca numar de rezervari in ultima perioada, mai ales ca autoritatile elene au decis sa permita persoanelor vaccinate cu ambele doze, sa intre si sa iasa de pe teritoriul ei fara restrictii, conditia fiind ca timpul trecut de la efectuarea rapelului sa fie de cel putin 14 zile.Cei nevaccinati se pot bucura de apa cristalina a Greciei daca prezinta un test Covid-19 PCR negativ, atat la intrarea, cat si la iesirea din aceasta tara."Procentul turistilor care vor alege Grecia ca destinatie pentru vacanta lor de vara va creste considerabil in perioada urmatoare, tinand cont ca autoritatile elene au inteles si au luat deja masurile necesare pentru incurajarea turismului in tara lor. Relaxarea conditiilor de calatorie va atrage un numar semnificativ de turisti pentru aceasta destinatie atat de iubita de romani", a declarat Lucian Badircea, CEO IRI Travel.Turcia, altadata in topul preferintelor romanilor, este deocamdata preferata de 5% dintre cei care au ales sa rezerve o vacanta in perioada aceasta."In medie, un sejur in Romania de 7 nopti cu mic dejun inclus ajunge la 1.200 de lei (240 de euro), pretul fiind mai scazut decat inainte de pandemie cu cel putin 10%. Acesta este un semn ca hotelierii sunt hotarati sa atraga cat mai multi turisti in unitatile lor hoteliere pentru a-si reveni financiar cat mai repede", a mai spus Lucian Badircea.Pentru destinatii exotice, precum Zanzibar sau Punta Cana, tariful mediu ajunge undeva la 1.250 de euro de persoana pentru un sejur de 7 nopti cu demipensiune si transport avion inclus. O concurenta puternica a venit insa din partea unor destinatii precum Egipt sau Tunisia, unde pachetele de calatorie sunt mult mai accesibile, pornind si de la 280 euro de persoana pentru un sejur de 7 nopti cu demipensiune si transport avion inclus."Avantajul unui sejur in destinatii precum Egipt sau Tunisia, pe langa faptul ca reprezinta doar 40% din costul unei vacante in Zanzibar, iti da posibilitatea si sa te bucuri de o paleta variata de excursii optionale, romanii dorind, in general, sa bifeze cat mai mult din istoricul si frumusetea zonei pe care o viziteaza", a declarat managerul de rezervari a companiei de turism IRI Travel, Laura Dinulescu.