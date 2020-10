Cinci locuri din Romania in care merita sa-ti petreci vacanta in aceasta toamna

Sibiu

Foto: Piata Mare din orasul Sibiu, Facebook/ Sibiu - Atractii Turistice

Viscri

Foto: Satul Viscri noaptea, Facebook/ Viscri

Foto: Panorama Bucegiului, Busteniul si Partia de ski Kalinderu vazute de pe Muntii Baiului, Facebook/ Bucegi

Foto: Apus la mal de Dunare, la Sulina, Facebook/ Delta Dunarii pentru toti

Viseu de Sus

Foto: Valea Vaserului, Mocanita, Facebook/Mocanita

Pandemia ne-a cam incurcat planurile de concediu anul acesta. Multa lume a fost nevoita sa isi anuleze sau sa isi amane pentru la anul calatoriile peste hotare, astfel ca cea mai la indemana varianta a ramas cea a vacantelor prin tara. Iar Romania are o multime de locuri frumoase care merita descoperite. Inclusiv cele pe care ai crede ca le stii deja bine, cum este orasul Sibiu, de exemplu, merita explorate mai amanuntit.Sibiul este unul dintre cele mai frumoase si mai apreciate orase ale Romaniei, situat chiar in inima tarii. La doar 37 de kilometri de statiunea Paltinis si la aproximativ 75 de kilometri de lacul glaciar Balea , Sibiul este un loc excelent in care sa iti petreci cateva zile, fie ca este vorba de un weekend, un city break sau un intreg concediu. Vei gasi aici, cu siguranta, ceva pe placul tau.Daca te gandesti sa ajungi pe meleagurile in care colonistii sasi s-au asezat acum sute de ani si vrei sa descoperi in profunzime faimosul "oras cultural", iata care sunt obiectivele turistice pe care le poti vizita: Turnul Sfatului, Muzeul Brukenthal, Biserica Evanghelica, Podul Minciunilor, Sistemul de fortificatii, Parcul Natural Dumbrava Sibiului, Piata Mare si Muzeul Locomotivelor cu Abur.Daca iubesti linistea, plimbarile prin natura si iti place sa redescoperi locuri noi, satul sasesc Viscri este locul ideal in care poti sa mergi in aceasta toamna. Aici poti evada din cotidian si te poti relaxa admirand peisajele pitoresti. Te poti caza intr-o casa saseasca, unde vei putea descoperi istoria pe viu. Un lucru important de remarcat este faptul ca toate pensiunile au denumirea satului: Viscri, urmat de numarul la care se afla.Daca-ti plac zonele linistite, simple, la poalele muntilor si incarcate de cultura, Viscri iti va oferi toate acestea. Insa, mai mult decat atat, satul este o adevarata comoara, si nu doar pentru povestile localnicilor, cat si pentru faptul ca aici si-a cumparat o casa insusi Printul Charles.Si pentru ca natura capata o alta culoare toamna, aici o vei putea admira in toata splendoarea ei, te vei putea plimba cu bicicleta, vei putea incerca mancaruri traditionale si vei descoperi traditii din batrani care inca se pastreaza, asa cum ar fi tricotatul sosetelor din lana de care femeile din sat sunt foarte mandre.Nici nu te-ai fi gandit ca am putea include Busteniul, atat de binecunoscut in special bucurestenilor, in aceasta lista de locuri pitoresti. Ei bine, statiunea mai este numita si Poarta Bucegilor, pentru ca de aici ai acces catre multe trasee montane.Totodata, orasul Busteni face legatura cu Platoul Bucegilor prin intermediul celui mai lung traseu de telecabina din Romania. De aici se ajunge la binecunoscutele formatiuni stancoase Babele si Sfinxul si, mai departe, pana la Crucea Caraiman.Mai ai insa si alte obiective turistice de neratat, precum Pestera Ialomitei, Castelul Cantacuzino, Casa Memoriala Cezar Petrescu sau Cascada Urlatoarea.Delta Dunarii este a doua ca marime si cea mai bine conservata dintre deltele europene. Un labirint de lacuri si canale, ce serpuiesc prin cea mai mare suprafata compacta de stuf din lume, Delta este una dintre zonele cu cea mai mare biodiversitate de pe planeta. De altfel, o destinatie de vacanta care te va fermeca cu peisajele ei incantatoare in orice anotimp.In Delta poti vizita o multitudine de locuri si rezervatii naturale la care, cu siguranta, vei ramane cu gandul mult timp: Insula Sacalin, Complexul Lagunar Razim - Sinoe, Cetatea Romana de la Halmyris, Rezervatia Sf. Gheorghe - Palade - Perisor - Zatoane, Cetatea Greco - Romana Argamum, Lacul Saraturi, Farul din Sulina si multe altele.Maramuresul va continua sa te uimeasca de fiecare data cand vei ajunge sa-l vizitezi. Dincolo de traditiile locului atat de bine conservate si de fascinantul grai maramuresan, totul aici este un adevarat spectacol. Propune-ti pentru urmatoarea vacanta ca destinatie Viseu de Sus. Micutul orasel este asezat pe Valea Vaserului, iar cel mai cunoscut si mai ravnit obiectiv din zona este Mocanita, batranul tren cu aburi care circula pe ecartament ingust.Daca iubesti toamna si iti place sa privesti spectacolul de culoare pe care il ofera vegetatia de pe dealuri si munti, o plimbare cu Mocanita iti poate oferi peisaje de poveste. De-a lungul liniei ferate vei descoperi maluri abrupte care pornesc chiar de langa linie, paduri seculare sau stanci masive strabatute de tuneluri.Tot aici, mai poti vizita Rezervatia Pietrosul Rodnei, Padurea Craiasa - Ocna Sugatag, Poiana cu narcise Tomnatec Sehleanu ori Stancariile Salhoi-Zambroslaviile.