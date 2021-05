Cele mai frumoase insule din Grecia unde iti poti face vacanta de vara. Preturi mai mici decat pe litoralul romanesc VIDEO

Lefkada, o insula cu plaje exotice

Corfu, de vizitat, macar o data-n viata

Zakynthos, destinatie perfecta pentru un concediu in familie

Thassos, insula de smarald

Creta, explozie de culoare si istorie

Santorini, romantism la orice pas

Romanii aleg sa-si petreaca vacanta in Grecia in detrimentul statiunilor de pe litoralul romanesc si pentru ca preturile sunt mai mici, iar peisajul complex, cu mare, munte, dar si istorie completeaza perfect un concediu reusit.Grecia este inconjurata de sute de insule , insa are si orase pline de istorie si cu un farmec aparte. Daca planuiti sa va faceti vacanta pe litoralul grecesc, ziare.com, va prezinta cateva insule care nu trebuie ratate si care ofera experiente pe cinste.Un concediu petrecut in Lefkada nu poate da gres. Plajele exotice, apa turcoaz, mancarea delicioasa si preturile avantajoase, de multe ori mai mici ca in Romania, o sa faca pe oricine sa revina. Aici se ajunge foarte usor cu masina, iar accesul pe insula se face pe podul plutitor de la Agia Maura. Iar odata ajunsi, nu puteti decat sa va bucurati de vacanta.O alta destinatie de vacanta din Grecia este insula Corfu.Insula este situata in Marea Ionica, aproape de coasta albaneza, de care este despartita printr-o o stramtoare cu o latime de 3 pana la 25 de km. Este de asemenea o Prefectura ce mai contine o serie de insule mici din apropiere printre care cele mai importante sunt insulele Paxoi si Othonoi.Una dintre destinatiile preferate de romani in Grecia, insula Zakynthos, are peisaje de neegalat, dar si istorie pe masura. Legendele spun ca Zakynthos era insula preferata a zeitei Artemis si a lui Apollo.Cateva zile pentrecute in aceste peisaje idilice te vor incarca cu energie. Apele cristaline, clima blanda si apusurile unice fac parte dintr-un concediu de vis. Venetienii au poreclit Zakynthos "Il fiore di Levante", adica "floarea estului".Thassos este insula greceasca care se afla cel mai aproape de Romania.Se situeaza in bazinul nordic al Marii Egee, la 8 km distanta de coasta meridionala a Traciei. Este a douasprezecea, ca marime, din Grecia si cea mai nordica dintre insulele arhipelagului elen. Turistii sunt intampinati cu preturi mici la cazare, mancare buna, place frumoas si localnici amabili.Insula Creta este cea mai mare insula din Grecia si a cincea cea mai mare din Marea Mediterana.Majoritatea centrelor turistice din Creta se afla pe coasta nordica a insulei intre Heraklion si Malia. Hotelurile si restaurantele se intind ca un colier de perle de-a lungul plajelor nisipoase.Istoria te intampina la tot pasul, asa ca, intr-o pauza de la plaja , este recomandat sa vizitam si alte obiective turistice Daca te-ai saturat sa tot privesti pozele de pe internet cu Santorini, sa stii ca in realitate frumusetea este mai mare. Peisaje parca din alta lume, apa albastra, soarele tot timpul arzator si atmosfera de vacanta la orice pas - asa sunt primiti turistii in Santorini. Insula este situata in sudul Marii Egee si impresioneaza prin apusurile de soare romantice, cladirile albe cu acoperisuri albastre si tavernele traditionale, asezate pe versanti stancosi.Peste tot prin Grecia veti gasi muzica buna, mancare delicioase si plaje pregatite tot timpul sa-si intampine turistii.Fiecare destinatie si fiecare moment sunt unice, asa ca, important este sa ne bucuram la maximum de vacante.