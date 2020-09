Frumusetile naturale ale Romaniei pe care le poti explora cu efort minim. Drumetii montane recomandate in tara noastra

Traseele de la Izvorul Muntelui la Cabana Dochia

De la Timisul de Jos pana la Canionul Sapte Scari

La pas prin Masivul Piatra Craiului

Prin peisajul stancos al Muntilor Retezat pana la Lacul Bucura

O astfel de decizie poate fi greu de facut intrucat in Romania nu exista o clasificare oficiala a traseelor montane pe niveluri de dificultate."In Romania, din pacate, traseele montane nu sunt clasificate pe dificultate. In Romania toate traseele sunt considerate la fel. Sfatul meu de ghid este sa intrebi. Poti sa suni la salvamontul local, daca ai prieteni ghizi ii poti intreba pe ei. Sunt o gramada de grupuri pe social media de unde poti sa primesti informatii suficient de utile.Tu, ca om de munte, trebuie sa fii pregatit fizic, mental si tehnic. Daca nu ai mai fost pe munte si nu faci sport de obicei, e bine sa incepi cu trasee de 3-4 ore. Daca niciodata nu ai fost pe stanca si nu stii sa te cateri, ar fi bine sa mergi pe trasee care nu presupun genul asta de abordare", este de parere ghidul montan Costin Miu.Sursa: Facebook /Costin MiuPentru a ajunge de la Izvorul Muntelui la Cabana Dochia exista trei variante de traseu. Drumul care trece prin Curmatura Lutu Rosu, Piatra cu Apa si Detunate are o lungime de 5300 de metri si se parcurge in trei ore si jumatate.Piatra cu Apa este o stanca masiva din calcar care se afla la aproximativ patru kilometri de Varful Toaca, al doilea ca marime din Masivul Ceahlau dupa varful Ocolasul Mare, flancat de Stanca Panaghia. Pe Varful Toaca se afla statia meteorologica cu acelasi nume, la care se ajunge prin urcarea unei scari.Numele de Piatra cu Apa vine de la o grota de circa 10 m adancime si inalta de aproximativ 6 m prin tavanul careia se infiltreaza printr-o fisura apa ploilor sau provenita din topirea zapezii.Legenda spune ca Panaghia a fost o fata a carei frumusete era atat de mare incat s-a retras pe culmile muntelui Ceahlau pentru a se feri de ochii muritorilor. Chiar si Soarele s-a indragostit de frumoasa Panaghia, fapt pentru care a fost pedepsit sa rasara doar invaluit de nori. La randul ei, se spune ca Panaghia era indragostita de Soare, astfel ca absenta lui i-a provocat o mare suferinta care a transformat-o in stanca.Al doilea traseu care porneste de la Cabana Izvorul Muntelui si trece prin Curmatura Lutu Rosu, Paraul Izvorul Alb, Stanca Dochiei, Jgheabul cu Hotar si cabana Dochia este mai lung cu 400 de metri si dureaza patru ore.Ultimul traseu trece prin Poiana Macilor, Claile lui Miron si Piatra Lata a Ghedeonului si presupune un efort de patru ore si jumatate pe o lungime de 7000 de metri.Cabana Dochia este principala cabana din Muntii Ceahlau, baza de cazare la mare altitudine, prima cabana turistica construita in Carpatii Orientali (1913).Timisul de jos se afla in apropiere de Brasov, la aproximativ 10 kilometri, si traseul presupune doar o ora de mers pe jos. Drumetia este potrivita in special pentru familiile cu copii, care vor fi incantati de tiroliana de doi kilometri, iar pe parcursul traseului se gasesc numaroase zone dotate cu mese si banci pentru picnic si odihna.Tiroliana porneste de la canion, urmeaza traseul drumului forestier din zona, trece pe langa cabana si traverseaza paraul Sapte Scari prin mai multe puncte.Sursa: Facebook/Canionul Sapte ScariCanionul Sapte Scari este un defileu sapat de apa in munte, stramt si abrupt, la o altitudine de 94 de metri. Defileul este format din sapte trepte care ii dau numele si care se transforma in cascade cand volumul de apa al paraului Valea Surii de Piatra scade.Astazi, scarile sunt din metal si pot fi traversate de drumeti.Sursa: Facebook/Canionul Sapte ScariLedenda locului spune ca o drumetie pana la Canionul Sapte Scari este un test pentru tinerele care vroiau sa se marite. Se spune ca acest canion era locul de promenada al mocanilor din satul Baciu (Sacele). Tinerii feciori din sat isi supuneau iubitele la doua probe. Una era sa le aduca in plimbare pana la canion sa vada daca sunt puternice si nu cedeaza fizic. Apoi, dupa ce urcau impreuna cele sapte scari, stateau o noapte deasupra canionului. Daca nu se certau deloc, atunci erau meniti sa fie impreuna toata viata.Sursa: Facebook/Canionul Sapte ScariMasivul Piatra Craiului este cunoscut pentru traseele dificile, indragite de impatimitii de adrenalina, dar pe alocuri isi gasesc loc si drumetii incepatori, care se pot bucura de trasee la fel de spectaculoase, dar mai putin solicitante.Traseul trece prin Prapastiile Zarnestilor, Cheia Pisicii, Satul Pestera si se termina la Saua Vladusca, loc cunoscut drept La Table. La prima vedere, un drum de sase ore poate parea solicitant, dar nivelul de dificultate este de fapt unul redus, fiind vorba de un drum in mare parte forestier.Intrarea in traseu se face de la Fantana lui Botorog si continua prin Prapastiile Zarnestilor. La intrarea in Cheia Pisicii, drumul forestier se transforma intr-o vale ingusta, bolovanoasa, unde se intalnesc din loc in loc cascade.Traseul continua prin satul Pestera, un sat rustic cu capite de fan si dealuri cu pasuni, aflat la altitudinea de 1200 de metri si inconjurat de muntii Bucegi si Piatra Craiului. Obiectivul principal al satului este Pestera Liliecilor unde se pot intalni specii rare de lilieci.Satul Pestera este urmat de Saua Joaca si de Dealul Munteanului care ofera privelistea crestelor Bucegilor si a satului.Traseul poate fi parcurs si pe bicicleta, insa nu este vorba de o plimbare usoara.Lacul Bucura este cel mai mare dintre cele 80 de lacuri glaciare din Parcul National Retezat. Lacul se afla in intre varful Peleaga si Saua Bucurei din muntii Retezat, la o altitudine de 2.040 de metri, si este alimentat de cinci izvoare.Punctul de plecare catre Lacul Bucura este Hateg, unde se poate ajunge cu masina. Drumetia propriu-zisa incepe din Poiana Pelegii, dupa traversarea Barajului Gura Apelor si a unui drum forestier, la intrarea caruia se plateste o taxa.Traseul pana la Lacul Bucura dureaza aproximativ patru ore dus-intors si presupune parcurgerea unei poteci stancoase, care desi nu este dificila, necesita atentie.Sursa: Facebook/Romania de PovestePoteca turistica care uneste Poiana Pelegii de Lacul Bucura este marcata pe copaci, pietre si stalpi cu banda albastra si cruce rosie si are o diferenta de nivel de 460 de metri.Lacul Bucura poate fi destinatia finala pentru cei care aleg sa campeze in zona, sau doar un loc de popas pentru drumetii care vor sa isi continue drumetia montana pornind pe unul dintre traseele prin Muntii Retezat care pleaca din acest loc.Peisajul este preponderent unul stancos, asa ca o pereche de incaltari de munte rezistente, cu o talpa mai groasa care sa atenueze duritatea bolovanilor, este o parte esentiala a echipamentului.