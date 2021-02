Prima tara care a deschis neconditionat portile vaccinatilor de Covid

Ministerul Afacerilor Externe de la Tblisi a raportat ca incepand cu 1 februarie 2021, toti turistii internationali, indiferent de unde provin, care doresc sa intre in Georgia pe calea aerului pot face acum acest lucru, a tata timp cat au primit ambele doze din vaccinul Covid-19 si isi pot furniza certificatul de dovada.Totodata, turistii care nu sunt vaccinati pot intra in Georgia cu conditia prezentarii unui test COVID-19 facut cu maximum 72 ore inainte de sosirea in Georgia, 3 zile de carantina, urmata de inca un test COVID-19 facut in Georgia. In cazul in care si acest test este negativ, turistii capata libertate de miscare.Masurile au ca scop revigorarea turismului, ramura grav afectata in toate tarile, nu doar in Georgia. Cu toate acestea, raman in vigoare o serie intreaga de masuri de prevenire a raspandirii cororonavirusului, precum:* interdictie de miscare in scopuri care nu sunt esentiale intre orele 21:00 si 5:00.* purtarea obligatorie a mastilor de protectie atat in spatii inchise, cat si in spatii deschise* restaurantele sunt deschise doar pentru take-away, iar mall-urile si magazinele cu produse ne-esentiale s-au deschis partial la 1 februarie.Romania a eliminat si ea perioada de carantina pentru calatorii vaccinati, dar numai pentru cei din interiorul UE. Si Cipru intentioneaza sa permita accesul turistilor vaccinati, fara restrictii, dar nu intentioneaza sa inceapa programul mai devreme de 1 martie 2021.