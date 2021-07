Litoralul românesc, ocupat 100% în primele săptămâni din august. Hotelurile all inclusive, cele mai solicitate. La cât au ajuns prețurile

Peste 80% dintre românii care vor petrece concediul la mare în ultima lună de vară şi-au făcut planurile de vacanţă din timp, 45% dintre aceştia rezervând sejururile prin programul Înscrieri Timpurii, categorie în care se află mai ales familiile cu copii şi angajaţii din instituţiile statului. Restul au rezervat sejururile mai târziu, unii chiar şi cu doar o săptămână înainte de a pleca în vacanţă, accesând ofertele Last Minute. Cele mai solicitate hoteluri sunt cele care oferă pachete all inclusive , fiind şi primele care au epuizat locurile disponibile, anunță Litoralulromanesc.ro.“Pentru a explica aceste cifre trebuie să corelăm turismul cu situaţia pandemică. Şi anul acesta, mulţi români au fost reticenţi în a pleca în vacanţă în străinătate din varii motive – obligativitatea vaccinului şi/sau a testării, precum şi incertitudinile legate de regulile din destinaţie, dar, în acelaşi timp, nu au vrut să mai renunţe la vacanţa de vară, aşa cum mulţi au făcut în 2020. Au ales litoralul românesc datorită proximităţii şi siguranţei, dar şi datorită serviciilor bune pe care le găsesc acasă, la Marea Neagră”, afirmă Ionuţ Nedea, CEO Litoralulromanesc.ro.Una dintre tendinţele accentuate de pandemie este atenţia sporită pe care o acordă turiştii în alegerea hotelului: pentru mulţi români, preţul nu mai este principalul criteriu în funcţie de care aleg unitatea de cazare, ghid ându-se şi după calitatea şi complexitatea serviciilor incluse în pachet. De aceea, în sezonul 2021, hotelurile cunoscute ca având servicii bune au fost şi cele mai solicitate, având grade de ocupare mari.De cealaltă parte, hotelierii au înţeles să-şi adapteze serviciile ţinând cont de solicitările turiştilor: românii vor să-şi securizeze bugetele, motiv pentru care preferă fie pachetele all inclusive, fie variantele de cazare cu două mese pe zi. Astfel că multe unităţi de pe litoral s-au adaptat din mers şi, pentru vârful sezonului estival , au introdus pachete cu demipensiune.În ceea ce priveşte tarifele în luna august, prin oferta Last Minute, acestea pornesc de la 850 de lei/camera pentru un sejur de 5 nopţi la o unitate de 2 stele din Costineşti, de la 1.075 de lei în Eforie Nord şi de la 1.200 lei în Mamaia . Cele mai solicitate staţiuni în luna august sunt Mamaia, Eforie Nord, Venus şi Jupiter, dar şi pentru celelalte staţiuni cererea este foarte ridicată.Pe fondul scăderii tarifelor începând cu data de 1 septembrie, aproximativ 50% din locurile disponibile în hotelurile de la mare pentru primele două săptămâni ale lunii au fost deja rezervate, mai arată datele Litoralulromanesc.ro.Compania mai anunță că în sezonul 2021 a înregistrat creșteri semnificative ale vânzărilor în raport cu 2019, cel mai bun an din istoria turismului autohton.