Grecia isi deschide granitele pentru turistii romani. Ce restrictii au impus autoritatile elene

Restaurantele nu sunt deschide

Regulile impuse autoritatile din Grecia:

* purtarea mastii interior / exterior inclusiv cand se deplaseaza cu automobilul si nu sunt familie;

* maxim 3 persoane in autoturim daca nu sunt familie;

* maxim 3 persoane deplasare in aer liber;

* interval de circulatie libera 05.00 - 21.00;

* cumparaturi in magazine nealimentare numai cu programare si intr-un interval de maxim 3 ore;

* este permisa circulatia persoanelor numai cu trimiterea unui SMS la 13033 si numai pentru motive intemeiate (6 coduri);

* este interzisa circulatia intre regiunile grecesti

Astfel ca, de astazi, la ora 6 dimineata pana la 26.04.2021 ora 06.00 se permite intrarea in Grecia pentru calatorii neesentiale dar in mai multe conditii.Intrarea pe calea terestra se face doar pe la Promachonas, Nymfaea (Makaza) intre orele 07.00 - 23.00 sau pe toate punctele de acces aerian. De asemenea, va fi in continuare nevoie de completarea formularului PLF si prezentarea codului QR, potrivit Forum Grecia. Pentru accesul liber calatorii vor avea nevoie de un test PCR negativ tradus si-n limba engleza efectuat cu maxim 72 ore inainte de intrarea in Republica Elena sau de un certificat de vaccinare, tot in limba engleza care sa arate efectuarea celei de-a doua doze eliberat cu minim 14 zile inainte de sosirea in Grecia.Mai mult, autoritatile elene isi rezerva dreptul de a testa aleatoriu prin teste rapide in punctul de frontier. Cei care sunt testate trebuie sa astepte rezultatul la locuinta sau locul de cazare pe care l-a declarat.Autoritatile din Grecia au mai anuntat ca toate unitatile de alimentative public de pe teritoriul tarii, precum restaurantele, barurile, etc, nu sunt deschise. Daca vreti mancare puteti comanda, in schimb.