Clientii care mananca in interiorul restaurantelor din Grecia trebuie sa faca dovada vaccinarii sau a testarii negative

Potrivit noilor reglementari, care vor ramane in vigoare pana in august, toate locurile in localurile "indoor" vor trebui sa fie pe scaune.Persoanele care servesc masa pe terasele restaurantelor nu vor trebui sa prezinte dovada vaccinarii sau a testului negativ."Este esential sa nu se dea impresia ca pierdem controlul asupra pandemiei, astfel ca industria noastra turistica poate functiona normal", a declarat ministrul grec al dezvoltarii, Adonis Georgiadis, intr-o conferinta de presa.O aplicatie lansata de guvern, COVID FREE GR, care poate scana certificatele digitale europene sau rezultatele testelor PCR va fi disponibila pentru restaurantele, barurile si cafenelele "indoor" pentru a se asigura respectarea noilor reguli. Grecia a raportat luni 2.065 noi cazuri de COVID-19 si zece decese in 24 de ore. Numarul total al persoanelor infectate cu noul coronavirus incepand din februarie anul trecut a ajuns la 440.872, dintre care 12.802 de cazuri fatale.Ministrul sanatatii Vassilis Kikilias a afirmat ca intregul personal medical care asigura ingrijirea la domiciliu va trebui ca pana la 16 august sa se vaccineze cu prima doza. Aceeasi cerinta se va aplica personalului medical din spitale si policlinici cu data de 1 septembrie.