Greseala care te costa o amenda piperata in Grecia. Marturia unui roman despre "surprizele" din vacanta

Barbatul povesteste pe grupul Forum Grecia, de pe Facebook, despre cum a luat o amenda de 40 de euro, in Grecia, pentru parcare, iar o alta de 10 leva, in Bulgaria, de la politistii rutieri despre care lasa de inteles ca ar fi fost mai duri cu romanii decat cu soferii bulgari."Doua amenzi intr-o zi pe drumul de revenire in tara, din Grecia.1 - Pe la ora 10, in Salonic, pentru ca nu am eliberat dupa ora 8 sau 9 dimineata locul public de parcare din fata apartamentului inchiriat (undeva pe langa White Tower). Toate marcajele sunt scrise numai in greaca, iar singurul lucru pe care il intelegeam era ca sunt doua intervale orare (09 - 16 si 16 - 09). Tinand cont ca acum 6 ani, la prima vizita, am parcat in mod asemanator, tot in fata hotelului (loc public - NU era parcarea hotelului), si nu am patit nimic, am zis ca e OK si acum. Desigur, retrospectiv privind, putea fi evitata, dar in nebunia din acel oras m-am bucurat ca am gasit un loc liber (dupa ora 23.00) si nu mai trebuie sa dau 20 de euro pentru parcare. Asa ca am platit 40 de euro amenda.2 - Pe la ora 22.00 inainte de Bial, o masina de politie care ii oprea pe cei care aveau farurile de ceata aprinse. La bulgari le dadea drumul (doi, cat am asteptat eu decizia), pe romani ii chema in fata masinii ca sa le explice de ce i-au oprit (tot doi, atat timp cat am stat acolo). Am luat amenda de 10 leva, pe care ar fi trebuit sa o platesc in vama, dar nu am stiut unde (credeam ca deja sunt in sistem si, ca si la rovigneta expirata, cum am mai citit, mi se va mentiona ca am si o amenda). Apropo, mai are cineva de platit o astfel de amenda? Cum ati procedat pentru ca nu as vrea, pentru 10 leva, sa am vreodata probleme!", a scris, pe Forum Grecia, unul dintre membrii grupului de pe Facebook.