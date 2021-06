Destinatii exotice care iti taie rasuflarea: plaje cu nisipuri rosii, lagune ascunse si scufundari printre rechini

Topul destinatiilor exotice

Insula Maui, Hawaii

Honolua Ridge Trail Hike

Beautiful vistas, knowledge, and adventure awaits. Hike in a nature preserve that's closed to the public, so you can learn what a healthy watershed is-and what it takes to protect it.

Might i recommend a vacation in Maui? It really is delightful #Maui #Hawaii pic.twitter.com/ATupaoEUL4 - Caitlin Allison (@caitlinnallison) June 21, 2021

I love a good beach! Maui, Hawaii, 2019 holiday #Sanditon pic.twitter.com/VKQBd8QGxA - My Thoughts Exactly ๐ŸŒน๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง (@JNCreative2) June 21, 2021

Puerto Rico

El Yunque National Forest's relatively small 28,516 acre size belies its importance. It differs significantly from all the other U.S. National Forests because of its year-round tropical climate and immense biodiversity.

Mosquito Bay, Just off of the eastern coast of the main island in Puerto Rico. One of the most romantic places on earth.

Fuerteventura, Insulele Canare

Welcome to Fuerteventura. Let's travel together and get lost in this wonderful place! I'm looking forward to welcoming you to Fuerteventura and would like to let you know in detail what makes this Island such a special place for weddings.

Vis, Croatia

Near the island of Vis, Croatia..๐ŸŒบ๐ŸŒท pic.twitter.com/GUDTjLbaVs - Vandevelde Solange (@solavandevelde1) August 26, 2018

It might be a new season but weather wise, summer is still happening in Croatia!

๐Ÿ"ท:thenomadlife

๐Ÿ"Stiniva, Vis

๐Ÿ“ท:thenomadlife

๐Ÿ“Stiniva, Vis

๐ŸŒŠโ›ต๐ŸŒž๐Ÿ‚๐Ÿ๐Ÿ–๐ŸŒ pic.twitter.com/5BFyPOH5Tk - Croatia Full of life (@Croatia_hr) September 30, 2020

Polinezia Franceza

Kayaking at the beautiful island of Bora Bora, French Polynesia ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ซ

French Polynesia pic.twitter.com/ApQdDIl34B - โœฉTuhinโ˜ (@tuhinsant) June 18, 2021

Fiji

A picture-perfect adventure at one of our most pristine archipelago's looks like this. ๐Ÿ’™



We'll be paddling these crystal clear waters with you when the time is right. ๐Ÿ˜



๐Ÿ“ธ @ luke_wynne97

๐Ÿ“ Vanua Balavu, Lau Islands, Fiji#VanuaBalavu #Fiji #OurBulaSpiritAwaitsYou pic.twitter.com/etrhndRrYX - TourismFiji (@TourismFiji) June 16, 2021

Daca te numeri printre cei care viseaza la un concediu "de povestit nepotilor", ti-am pregatit o lista cu cateva destinatii extrem de interesante unde merita sa iti planifici o vacanta. Cu siguranta vei ramane cu o multime de amintiri de neuitat.Insula Maui este cunoscuta si sub numele "Valea Insulei". Cu plaja in forma de semiluna, valuri perfecte pentru surf, apusuri rupte din filme si paduri de bambus, atrage anual oameni din toate colturile lumii. Este unica datorita plajei Kaihalulu, unde nisipul este rosu.Hawaii aduce la un loc marea si muntele. Puteti face drumetii pe trasee spectaculoase, puteti admira cascade uluitoare si puteti sa inotati in bazine naturale. In plus, cel mai adesea turistii opteaza pentru croaziere, fiind unul dintre cele mai bune moduri de relaxare seara.Puerto Rico este considerata cea mai exotica insula din Caraibe. Climatul tropical, plajele izolate, jungla densa din El Yunque si nisipurile aurii o fac o adevarata atractie.Golful Tantarilor o face unica. Apa are culoarea cernelii si este plina de niste dinoflagelate microscopice numite Pyrodimium bahamense care atunci cand simt agitate licaresc in nuante de turcoaz. Golful a si intrat in cartea recordurilor pentru cel mai stralucitor golf bioluminiscent din lume.Fajaro, oras situat in regiunea de est a insulei, este perfect pentru iubitorii caiacului. Padurea tropicala El Yunque este ideala pentru drumetii, avand un frunzis des, cascade si rauri.Fuerteventura are plaje pustii, apa cristalina si o atmosfera descrisa adesea ca fiind "hippy", poate datorita faimoaselor sale plaje pentru nudisti. Alizeele care bat constant o fac ideala pentru sporturile nautice.Pe aceasta insula se organizeaza adesea tururi oceanice, iar turistii pot sa observe delfinii si balenele.Insula croata Vis atrage turistii datorita stancilor sale spectaculoase si plajelor exotice. Aflata in Marea Adriatica, este la o scurta plimbare cu barca de orasul Split, si totusi golfurile sale arata ca si cum ar fi rupte din tropice. Plaja Stinvia este cunoscuta ca fiind cea mai buna din Europa.Polinezia Franceza este locul de vacanta unde lagunele au culoarea smaraldului, iar in aer plutesc mirosuri de vanilie si nuca de cocos. Este formata din cinci arhipelaguri, cu 118 insule . Insula Maupiti este cunoscuta ca fiind "insula neatinsa". Are plaje cu nisip alb, este presarata cu pesteri mistice si Muntele Te'urafa'atiu ofera o priveliste care iti taie respiratia.In Bora Bora puteti explora lumea subacvatica, unde veti vedea atat pesti colorati, cat si rechini. Moorea ofera gradini tropicale, campuri de ananas, dar si unul dintre cele mai vechi cratere de vulcan din lume.Cand vine vorba despre destinatii exotice, Fiji este greu de invins. Cunoscuta si drept "bijuteria Pacificului de Sud", are paduri de mangrove, cascade si bazine naturale. In arhipelag sunt peste 300 de insule, iar turistii pot face scufundari printre recifurile de corali din parcurile marine.Puteti vedea cinci specii diferite de broaste testoase, delfini rotitori, dar si iguane cu creasta.