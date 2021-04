Top 10 locuri incantatoare din Romania care merita vizitate FOTO VIDEO

1. Alun, satul de marmura care nu mai are niciun locuitor

2. Rezervatia Tinovul Mohos si "Lacul cu muschi" din Harghita

Cum ajungi la rezervatie

3. Rezervatia Breite, padurea medievala de langa Sighisoara

4. Fantana Secreta de la Sucidava

5. Cetatile antice ascunse ale Dobrogei

6. Trovantii din Costesti. Pietrele "vii" care cresc de 15 milioane de ani dupa fiecare ploaie

7 Pestera Puturosu din Covasna, cea mai mare mofeta naturala din Europa

8. Statuia Inima lui Isus de pe Vf. Gordon din Odorheiu Secuiesc

9. Scarisoara si Inelet, satele unde ajungi doar cu scara

10 Tunelul iubirii

Sunt insa in tara noastra locuri mai putin cunoscute, chiar obscure, dar incantatoare. Locuri in care este greu de ajuns sau care au fost demult celebre, insa acum sunt uitate de lume.Iata 10 locuri incantatoare din Romania care merita viztitate:Alun este un sat in comuna Bunila din Muntii Poiana Rusca judetul Hunedoara, Transilvania, Romania. Este vorba despre satul care a dat marmura pentru Casa Poporului si palatele imperiului austro-ungar.Este unic in tara, dar neingrijit si mai mereu gol. Biserica satului este tot din marmura, tot unicat. Sta zavorata insa si se poate vizita... din joi in paste, conform Digi 24 E cel mai scump drum rural din tara. L-au facut padurenii din satul Alun, prin 1963 - 1964, ca sa care marmura din cariera locala in fabrica de prelucrare de la Simeria. N-a fost aroganta. Nici extravaganta. Au folosit marmura pentru ca... nu si-au permis asfalt.Satul Alun a fost, odinioara, capitala Tinutului Padurenilor. Marmura, relativ similara celei de Carrara, le dadea de munca tuturor, le asigura servicii si salarii decente. Din cariera Alun provine, de altfel, cea mai delicata marmura din Casa Poporului. Una speciala.Mai mult ca sigur, ati auzit si ati si petrecut un weekend la Lacul Sfanta Ana din judetul Harghita, singurul lac vulcanic din Romania. Dar cati dintre voi stiu ca langa el este un tinov interesant: Tinovul Mohos. Mai pe romaneste spus, "lacul cu muschi", o mlastina formata intr-un crater vulcanic, acoperit cu muschi si o padure pitica ce pare ca pluteste, scrie blog.travelminit.ro Intreaga zona a fost declarata rezervatie naturala si merita sa o vizitezi pentru unicitatea ei, dar si pentru frumusetile pe care le adaposteste. Trebuie sa stii insa ca zona nu este ferita de pericole si, ca in orice mlastina, ai nevoie de un ghid ca sa o poti strabate in siguranta.Tinovul Mohos, sau "Lacul cu muschi", este un mic paradis mlastinos, o lume in conservare din vremea ultimei glaciatini, de acum 30 de mii de ani. Pe 80 de hectare cresc zeci de specii de plante de tundra, precum rozmarinul salbatic, bumbacarita, mesteacanul si pinul pitic, dar si doua specii de plante carnivore.Locul este preferat si de numeroase animale salbatice.Tinovul nu este lipsit de pericole.Tot acest intins mlastinos este rezervatie naturala iar cei care ajung aici pot merge doar pe podele din lemn., conform stiriletvr Ca sa ajungi la Lacul Sfanta Ana din Bucuresti, va trebui sa treci prin Baile Tusnad. Cu masina, poti sa urmezi traseul Bucuresti - Brasov (DN1) - Chichis (DN11) - Sfantu Gheorghe - Bixad (DN12) - Baile Tusnad - Tinovul Mohos (DJ113/113A). La Bixad exista doua indicatoare de traseu, unul spre Balvanyos, iar celalalt spre Lacul Sfanta Ana. Drumul dureaza aproximativ trei ore si jumatate (255 km).Rezervatia Tinovul Mohos poate fi vizitata doar la ore fixe, din doua in doua ore in extrasezon (si din ora in ora in timpul sezonului), incepand cu ora 10.00 si pana la ora 18.00. Un tur al tinovului dureaza aproximativ o ora.In Rezervatia Breite exista peste 600 de arbori cu varste intre 350 si 450 de ani, printre care si cateva exemplare care au atins venerabila varsta de 800 de ani, transmite blog.travelminit.ro La umbra lor traiesc 40 de specii de gandaci (unele dintre ele fiind pe cale de disparitie in zona de vest a Europei) si peste 270 de specii de fluturi de zi si de noapte descoperite in urma cu sase ani de cercetatorul Kuno Martini, multe dintre ele protejate la nivel international. Izvorasul cu burta galbena, o specie protejata de broasca testoasa, traieste nestingherit in rezervatia de la Sighisoara, alaturi de alte cateva specii de ciocanitori.La Platoul Breite se ajunge foarte usor: la 4 km de la iesirea din Sighisoara spre Medias (DN14), imediat ce treci de asa-numitul punct "Hula Danes" vei vedea pe partea stanga drumul forestier care urca spre Rezervatia Breite. Dupa cei 2 km de drum forestier parcursi prin padure vei ajunge pe un platou insorit, cu stejari ingenunchiati de timp si de vreme. De acolo incepe rezervatia - un loc minunat si impresionant in acelasi timp, pe care nu ar trebui sa-l ratezi.Daca va plac povestile misterioase ale istoriei si daca vreti sa vedeti pe viu locurile si obiectele in jurul carora s-au testut intrigile si episoadele secrete ale trecutului, atunci un drum pana la Corabia, pe malul Dunarii e solutia excelenta de weekend.Cetatea Sucidava din Corabia, cea mai importanta asezare romano-bizantina dintre Carpati si Dunare, a fost reabilitata prin intermediul unui proiect cu fonduri europene in valoare de aproximativ 10,2 milioane lei. Proiectul a salvat obiectivul istoric si cea mai importanta atractie a sa, fantana secreta.Cetatea Sucidava este una din cele mai mari asezari romano-bizantine de la nord de Dunare. A fost un important centru economic si militar al unui trib geto-dacic, sucii, de unde si numele cetatii. Dupa cucerirea Daciei de catre romani, pe teritoriul actualului cartier Celei s-a construit un castru, devenit important din punct de vedere economic, contribuind la dezvoltarea orasului roman Sucidava. Constantin cel Mare va construi aici, in secolul IV, un pod peste Dunare din care inca se mai poate vedea un pilon pe malul romanesc.Dupa ce a fost distrusa de huni, cetatea va fi refacuta de catre imparatul bizantin Iustinian, intre anii 527 si 535. Cercetarile arheologice atesta dupa anul 602 o populatie daco-romana, apoi romaneasca, mentionata in Diploma Cavalerilor Ioaniti in anul 1247, cand este atestat documentar Celeiul care revine in istorie la 1848 prin celebrul Popa Radu Sapca, care a sfintit steagul revolutiei, conform gazetanoua.ro Cetatea Sucidava a fost construita pe un deal, cu mult peste nivelul Dunarii care trece prin apropiere, precum si peste nivelul panzei freatice din care se alimentau cu apa localnicii. Asadar, cetatea nu avea nicio sursa de apa cunoscuta. Totusi, locuitorii cetatii puteau trai fara sa coboare in localitate sa se aprovizioneze cu apa. Intre zidurile cetatii se afla insa o fantana secreta despre care se spune ca este unica in Europa. Unicitatea fantanii secrete consta in faptul ca galeria porneste din interiorul cetatii, dar se ajunge la apa printr-un tunel sapat la o adancime de 26 de metri.Fantana se afla asadar in afara zidurilor cetatii, dar sub pamant. Practic, romanii au sapat galeriile din cetate, insa izvorul a fost captat in afara zidurilor cetatii. Pe vremea aceea era secreta pentru toti cei din afara zidurilor cetatii. Se spune ca, in acea vreme, cotropitorii care incercau sa cucereasca cetatea Sucidava stateau (in afara zidurilor cetatii) chiar deasupra fantanii secrete, fara sa stie ca dedesubt erau romanii care se aprovizionau cu apa potabila. A fost descoperita intamplator destul de tarziu, mai exact in 1958, de catre un hot.In prezent, Cetatea Sucidava este sectie a Muzeului Orasenesc Corabia, avand in incinta fantana secreta si prima basilica crestina cunoscuta la nordul Dunarii.Dobrogea este taramul presarat de cetati antice, unde au trait stramosii nostri. Aici se afla cea mai veche asezare de pe teritoriul Romaniei - Cetatea Histria (Istria).Aici se afla asezarea care odihneste astazi pe jumatate in Marea Neagra - Cetatea Callatis (Mangalia). Aici, la Cernavoda, in Cetatea Axiopolis s-a gasit Ganditorul de la Hamangia si perechea lui, expresia celei mai vechi culturi neolitice din Dobrogea, datand dinainte de Hristos, scrie Adevarul - Pe teritoriul comunei sint cunoscute doua cetati, cu ziduri de piatra si sant de aparare - una de forma dreptunghiulara (150 x 80 metri) careia mai tirziu i s-a adaugat o alta de aceeasi forma (70 x 40 metri), in care s-au gasit monede din secolele II-IV, fragmente ceramice, ruine de ziduri, inscriptii, un relief reprezentind pe Mercur, pietre de risnita etc.Unii cercetatori au localizat aici Sucidava sau Sacidava. O alta cetate (castru patrat) se afla mai la sud, in punctul numit Muzait, unde sint semnalate descoperiri de monede, un dolium, un fragment de inscriptie greaca. Arheologul Andrei Aricescu a localizat in acest punct Sacidava., situat la 2,5 kilometri est de satul Murighiol, este o puternica cetate romana si romano-bizantina, sediu al unor unitati militare si statie a flotei dunarene Classis Flavia Moesica., in partea de nord-est a orasului Tulcea, cetatea a fost construita la sfarsitul secolului al IV-lea i.Hr. Numele sau, de origine celtica, deriva de la un legendar intemeietor Caspios Aegyssos.- Data fiind importanta strategica a zonei Slavelor, in perioada tetrarhica (Licinius-Constantin cel Mare) se ridica un grandios sistem defensiv ingloband atat valea Slavei, cat si puncte strategice situate pe inaltimi: o cetate de circa 24 ha, o fortificatie de circa 3,5 hectare pe dealul Harada (anexa a cetatii) si un fort la inaltimea de 158 metri - tot pe dealul Harada.Cunoscuti in popor si sub denumirea de "dorobanti", "balatruci", "pietre vii" sau "pietre care cresc dupa ploaie", trovantii au forme bizare, sferice sau elipsoidale, si marimi diferite, de la cativa centimetri pana la cativa metri, scrie Adevarul.ro Campul cu trovanti din Costesti este usor de reperat de catre toti cei care au drum spre Targu Jiu, rezervatia naturala fiind situata la aproxiamtiv 40 de kilometri distanta de Ramnicu Valcea, pe marginea DN 67.In credinta populara, formatiunile geologice sunt considerate "pietre vii" cu o putere nebanuita, care ii protejeaza pe cei care le mangaie si le uda.Localitatea Costesti este singurul loc din Europa unde exista o rezervatie naturala a formatiunilor geologice care sunt rezultatul unor cimentari produse in urma cu milioane de ani.Pestera este situata la peste 1000 de metri altitudine si are cea mai mare concentratie de sulf din tara, dar si din Europa, dupa cum spun specialistii.Barbatii trebuie neaparat sa ajunga aici deoarece sulful actioneaza ca o adevarata viagra. Pestera are si un renume trist. Mai este numita si Grota Sinucigasilor, deoarece multi oameni si-au pus aici capat zilelor, scrie Adevarul.ro Pestera Puturosu, denumita asa dupa mirosul pe care il emana sulful, este situata la 1.052 de metri altitudine in judetul Covasa in masivul cu acelasi nume.Are o lungime de 14 metri. Este cunoscuta ca si cea mai mare mofeta naturala din Europa datorita concentratiei mare de sulf. Specialistii spun ca emana gaze cu bioxid de carbon la un debit de 3.000 mc in fiecare zi.Din cauza sulfului peretii sunt galbeni. Chiar si Imparateasa Maria Teraza a recunoscut proprietatile locului si chiar ar fi dat ordin sa se construiasca o instalatie care sa capteze gazele. Din pacate aceasta a fost distrusa de mult.Pestera Puturosu este situata langa statiunea Baile Balvanyos din judetul Covasna. Ca sa ajunge la grota trebuie sa porniti de la hotelul Best Western din Balvanyos. De aici exista indicatoare care va vor indruma, iar drumul se parcurge in aprozimativ 30 de minute.In anul 2011, pe dealul Gordon din Harghita, aflat intre Odorheiu-Secuiesc si Praid, a fost ridicata cea mai mare statuie a Lui Iisus din Europa de Est. Denumita Inima Lui Iisus, statuia are o inaltime de aproximativ 22 de metri, e construita din fier si otel inoxidabil, iar pretul ei de 200.000 de euro a fost platit din donatii stranse de primaria din comuna Lupeni, scrie visitharghita.com Cei care vor sa viziteze acest monument trebuie sa ajunga in satul Bisericani (venind dinspre Odorheiu-Secuiesc sunt cam 8 km pana acolo, iar dinspre Praid cam 30). Incepand din acest loc gasiti indicatoare in permanenta. Dupa acest reper, aveti de urcat cam 4km pe un drum pietruit.Drumul pietruit se prezinta sub forma unei urcari puternice, dar acesta este bine consolidat si destul de lat. Acesti 4 km pot fi facuti cu orice tip de masina.De aici ajungeti la poalele varfului de unde puteti continua doar daca aveti o masina de off-road. De asemenea cei care vor sa faca miscare o pot lua pe jos pe poteca prin padure, conform BZI.ro Satele Scarisoara si Inelet, de pe Valea Cernei, se afla in topul celor mai izolate locuri din tara. Singura cale de acces spre sate este reprezentata de scarile construite din lemn de salcam, la inceputul anilor 1970, potrivit zigzagprinromania.com La construirea scarilor au muncit doua echipe. Unii muncitori erau sus si tineau funiile lasand scarile in jos. Ceilalti erau coborati la baza muntelui pentru a prinde scarile de stanca.Satele Scarisoara si Inelet se gasesc la peste 1000 m altitudine. Nu au curent electric, drumuri, masini sau orice alt lux al modernismului.Nici banii nu au valoare pentru sateni. Ei practica in continuare trocul (schimb in natura, fara mijlocirea banilor, constituind forma cea mai simpla a comertului) atat intre ei cat si cu negustorii veniti din Baile Herculane.Preotul vine doar de patru ori pe an, la marile sarbatori si isi bifeaza prezenta intr-un catalog sau doar cand este vorba de vreo inmormantare. Postasul vine mai des, cam in fiecare luna, tot pe aceeasi scara, infipta in calcarele Muntilor Cernei.Satele Scarisoara si Inelet sunt localizate pe Valea Cernei si apartin din punct de vedere administrativ de comuna Cornereva, din judetul Caras-Severin, cele mai apropiate orase fiind Baile Herculane si Baia de Arama.Poti ajunge pe DN 67D. Mergi din Baile Herculane spre Cerna Sat. Distanta este de 21 km pana la Inelet si de 23 km pana la Scarisoara.Multi au auzit de el, insa nu tot atat de multi au ajuns acolo. Este o sectiune feroviara abandonata intr-o padure retrasa din vestul Romaniei, in comuna Obreja din Caras-Severin.Cei care au fost in acest tunel natural spun ca este un loc romantic, magic, ce merita descoperit.Lumina sclipitoare se filtreaza printre copaci conferind caii ferate o imagine fascinanta.In ciuda recunoasterii sale europene oficiale dobandite recent, tunelul ramane relativ necunoscut in randul publicului.Calea ferata este o cale ferata secundara neelectrificata care a fost inaugurata intre 1908 si 1909. Dupa ce a fost abandonata, natura a inceput sa "recupereze" spatiul. Copacii si arbustii au inceput sa se intinda spre cer, formand in cele din urma un tunel deasupra vechilor urme de metal, scrie atlasobscura.com Acum cativa ani, Tunelul Iubirii din Obreja era catalogat ca fiind una dintre cele 28 de comori ascunse din Europa, pe o lista intocmita tocmai de specialistii parlamentului de la Bruxelles.Drumul pana la tunel este o aventura in sine. Este situat pe calea ferata Caransebes - Bautar, intre localitatile Obreja si Glimboca.Cel mai usor ajungi acolo cu masina pe DN68, iar intre localitatile Glimboca si Obreja din judetul Caras-Severin va trebui sa intri pe un drum de tara cu coordonatele GPS 45.484083, 22.277719. Calea ferata este paralela cu acest drum national si va fi usor de identificat tunelul dupa ce intri pe drumul secundar, conform turism Citeste si: