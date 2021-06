Dennis Man si iubita lui, momente fierbinti pe o plaja din Spania FOTO

Retrogradat cu Parma, Dennis Man nu isi face griji deocamdata in privinta a ceea ce va face in sezonul urmator.Fostul fotbalist de la FCSB se relaxeaza alaturi de iubita lui Alexandra la Mallorca. Ii mai are alaturi si pe Marius Marin, fotbalistul Pisei, capitanul nationalei de tineret, si pe Olimpiu Morutan, fostul coechipier de la FCSB.Man si iubita lui, fosta Miss Arad, sunt impreuna de 7 ani si relatia merge de minune, dupa cum se vede.