Noile reguli ce trebuie respectate in vacanta pe litoralul romanesc. Ce au de facut hotelierii si administratorii de plaje

- restrictionarea accesului la plaja daca limitele de capacitate stabilite sunt depasite si distanta fizica nu poate fi mentinuta;

- asigurarea accesului prin puncte de intrare clar semnalizate; stabilirea de culoare unidirectionale, separate, de intrare si de iesire;

- rezervarea utilizarii plajei pe anumite perioade de timp se face prin intermediul unui sistem de rezervare online sau telefonic si/sau adoptarea de ore strategice de functionare sau criterii de inchidere flexibile;

- colaborare cu fortele de ordine pentru redirectionarea sau devierea vehiculelor/persoanelor, daca este atinsa capacitatea maxima stabilita;

- limitarea numarului de angajati care interactioneaza cu turistii.

- accesul in zonele adiacente interioare (de exemplu zone de schimbare, vestiare, toalete) trebuie sa respecte regulile de distantare fizica;

- trebuie sa se mentina o distanta de cel putin doi metri intre persoane (inclusiv angajatii) in orice moment, exceptie fiind membrii aceleiasi familii sau daca siguranta activitatii de baza necesita o distanta mai scurta (de exemplu, ridicarea echipamentelor grele);

- amenajarea zonelor de lucru (de exemplu scaune pentru salvamari, turnuri), astfel incat cei care presteaza servicii pe plaja sa stea distantati la cel putin 1,5 metri;

- instalarea unor bariere fizice la punctele de plata, cu amplasarea lor intre spatiul rezervat personalului care isi desfasoara activitatea in unitate si turisti.

Reguli pentru plaja

- normele de distantare fizica sunt aplicate in mod eficient si ca se evita pe cat posibil interactiunea fizica cu si intre clienti;

- personalul care isi desfasoara activitatea in unitate, dupa caz, va purta masca;

- asigura dispozitive si produse biocide avizate necesare dezinfectarii mainilor turistilor si informarea acestora cu privire la modul de utilizare;

- asigura sezlonguri pentru fiecare persoana, precum si dezinfectarea acestora dupa fiecare persoana.

Obligatii pentru administratorii de plaje

- verificarea starii de intretinere a tuturor spatiilor, facilitatilor, echipamentelor;

- revizuirea planurilor si procedurilor de igienizare, dezinfectie si de autocontrol pentru cresterea frecventei acestor operatiuni;

- asigurarea de dispozitive si produse biocide avizate necesare dezinfectarii mainilor personalului lucrator, a spatiilor, facilitatilor, echipamentelor si ustensilelor utilizate;

- igienizarea si dezinfectia cu substante biocide avizate a tuturor spatiilor, facilitatilor, echipamentelor, a grupurilor sanitare utilizate de personalul care isi desfasoara activitatea in unitate din cadrul operatorilor economici sau al administratorilor, dupa caz, si a celor utilizate de turisti.

Ce spun oficialii ANAT

Acestia trebuie sa amplaseze la loc vizibil regulamentele de acces si de comportament pe plaja si sa asigure masuri pentru respectarea unei distante de doi metri (stanga/dreapta, fata/spate) intre sezlongurile care sunt utilizate de persoane din familii diferite.Administratorii trebuie sa asigure accesul pe plaja in limitele de capacitate adoptate, cu mentinerea distantei fizice, descurajarea aglomerarii si limitarea adunarilor mari, se arat in masurile impuse de Ordinul comun emis de Ministerul Sanatatii (MS), Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului (MEAT) si Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor (MMAP).De asemenea, pentru atingerea obiectivelor de reducere a riscului de transmitere a infectiei cu virusul SARS-CoV-2, administratorii plajelor trebuie sa adopte masuri pentru:Totodata, se mai prevede ca servirea clientilor sa se faca de personalul care isi desfasoara activitatea pe plaja concesionata, fara deplasarea clientilor in punctele de servire si evitarea, pe cat posibil, de a servi produse neambalate.In cazul plajelor neconcesionate, administratia publica locala va raspunde de mentinerea regulilor de distantare fizica si evitarea formarii de aglomerari."Administratorii plajelor trebuie sa semnalizeze distantele corespunzatoare cu delimitarea vizibila a sensului pentru zonele de intrare si iesire, pentru a controla prezenta/densitatea utilizatorilor; echipamentul de plaja (de exemplu, scaune, sezlonguri, umbrele) trebuie folosit individual, fara ca aceste echipamente sa fie partajate intre persoane care nu sunt membri de familie", se mai arata in ordin.De asemenea, inainte si dupa fiecare utilizare echipamentele de plaja (de exemplu scaune, sezlonguri, umbrele) vor fi curatate si dezinfectate cu produse biocide avizate, toaletele de pe plaja trebuie asigurate cu consumabile adecvate pentru respectarea igienei: apa, sapun, dezinfectant cu cel putin 60% alcool, prosoape de hartie si cosuri de gunoi fara atingere.Se va asigura curatarea si dezinfectia frecventa a acestora; suprafetele atinse frecvent trebuie curatate si dezinfectate.Nu sunt permise activitati sportive sau de agrement decat in spatii special amenajate cu acest scop, cu limitarea numarului de persoane care nu apartin aceleiasi familii.Administratorii plajelor se asigura ca:Ordinul prevede ca operatorii economici sau administratorii, dupa caz, din sectorul plajelor turistice, inainte de reluarea activitatilor, sa respecte urmatoarele obligatii:Se cere reinstruirea sub semnatura a personalului care isi desfasoara activitatea in unitate cu privire la regulile generale de igiena ce trebuie respectate la nivelul unitatilor, inclusiv asupra masurilor suplimentare in ceea ce priveste prevenirea raspandirii coronavirusului SARS-CoV-2.La intrarea in unitate se va face un triaj observational al angajatilor (accesul personalului cu semne vizibile de infectie respiratorie va fi interzis), se va asigura supravegherea starii de sanatate a lucratorilor prin incheierea de catre medicul de medicina muncii a fiselor de aptitudini pentru personalul care isi desfasoara activitatea in unitate etc.La finalizarea masurilor luate inainte de demararea activitatii, operatorii economici sau administratorii, dupa caz, sunt obligati sa pastreze la nivelul unitatii documente prin care sa se demonstreze ca au fost implementate masurile prevazute la alin. (1) lit. a) - g). Aceste documente vor fi puse la dispozitia organelor de control ori de cate ori se solicita.Potrivit reprezentantilor ANAT, pandemia a venit cu un lucru foarte bun : organizarea mai buna a plajelor si igienizarea lor."De acum, hotelierii si administratorii de plaje vor fi obligati sa gestioneze numarul de sezlonguri si sa asigure cele mai inalte standarde de calitate pentru servicii, asa cum au tot cerut Guvernului. In felul aceste nu vor mai aparea scandalurile care au fost in anii trecuti pe plaje legat de numarul de sezlonguri si rezervarea acestora", a declarat Traian Badulescu, purtator de cuvant al ANAT.Acesta este de parere ca, pentru o mai buna organizare, turistii pot merge dimineata sau chiar cu o zi inainte la receptia hotelului si pot specifica cerintele pentru plaja, astfel incat hotelierii sa fie deja pregatiti.