Cum isi propune Oradea sa atraga mai multi turisti in 2021: gratuitatile de care poti beneficia

* Muzeul Orasului Oradea - Cetatea Oradea;

* Muzeul Istoriei Evreilor din Oradea;

* Memorialul "Rezistenta si Represiune in Bihor";

* Sinagoga Neologa Sion;

* Muzeul Art Nouveau din Casa Darvas La-Roche;

* Muzeul Tarii Crisurilor;

* Muzeul Memorial Aurel Lazar;

* Muzeul Memorial Ady Endre;

* Muzeul Memorial Iosif Vulcan;

Prin intermediul campaniei incepute pe 4 mai, turistii care pleaca in vacanta si vor fi cazati la una dintre unitatile de cazare clasificate din Oradea, pentru minim doua nopti consecutive, se vor putea bucura si anul acesta de urmatoarele beneficii:la toate sectiile muzeale care apartin de Muzeul Tarii Crisurilor, Muzeul Orasului Oradea - Complex cultural, precum si la obiectivele turistice din administrarea Oradea Heritage:pentru 24 de ore in intreaga retea de transport public (OTL).Inregistrarea participantilor, generarea codurilor de gratuitati si comunicarea directa intre unitatile HoReCa, muzee si serverele OTL, se va face prin intermediul aplicatiei online - oradealifenouveau.ro. Aceasta a fost creata de Visit Oradea in parteneriat cu Oradea Tech Hub si poate fi folosita de toate unitatile de cazare din oras.Unitatile de cazare pot integra aceste gratuitati in campanii proprii de promovare si de vanzare, in pachete cu cazare si alte beneficii, pentru a aduce valoare extra serviciilor oferite. Turistii pot beneficia de aceste gratuitati doar daca vor fi inregistrati in aplicatia oradealifenouveau.ro de catre personalul hotelier.Aplicatia oradealifenouveau.ro ofera conectivitate directa intre unitatile de cazare, muzee si serverele OTL. Aceasta a fost gandita pentru a asigura o comunicare eficienta intre furnizorii de servicii pentru turisti, fara ca turistii sa interactioneze cu aplicatia.1. Unitatile de cazare vor inregistra turistii care doresc sa se bucure de aceste gratuitati, in aplicatie.2. Odata ce turistul este inregistrat, acesta va primi un mesaj automat prin email, mesaj care contine codul unic + un QR Code pentru gratuitati si pe care turistul il poate primi tiparit, la cerere, de la unitatea de cazare. In baza acestui cod, turistul va avea acces la cele 3 categorii de beneficii ale campaniei.a) Pentru a beneficia de acces gratuit la muzee, turistul va prezenta codul de acces primit prin e-mail. Personalul de la muzee va verifica in aplicatia oradealifenouveau.ro valabilitatea codului prezentat de turist la intrare. Un cod poate fi folosit o singura data si nu poate fi transferat, acesta fiind nominal.b) In ceea ce priveste gratuitatea de 24 de ore pentru reteaua de transport public din Oradea, turistul va beneficia de ea activand-o printr-un SMS trimis la un numar special OTL. Controlorii OTL vor putea vedea, in caz de verificare, valabilitatea codul unic prezentat de turist.c) Pentru a beneficia de diversele reduceri la restaurantele si cafenelele participante, turistul va prezenta codul de acces QR primit prin e-mail. Personalul va verifica in aplicatia oradealifenouveau.ro valabilitatea codului prezentat de turist la intrare. Un cod poate fi folosit o singura data si nu poate fi transferat, acesta fiind nominal.Mai mult de atat, aplicatia ofera tuturor utilizatorilor (muzee, unitati de cazare, restaurante , cafenele sau administrator - Visit Oradea) - posibilitatea de a realiza statistici privind numarul de turisti care au apelat la gratuitati, tara sau orasul de provenienta, sectiile muzeale cele mai vizitate. Aplicatia este gratuita si respecta normele GDPR in vigoare.1. Sedere de minim doua nopti consecutive (nu se iau in considerare nopti cumulate din perioade diferite, ale aceluiasi turist).2. Sedere la una dintre unitatile de cazare clasificate din Oradea, partenere ale Visit Oradea in acest proiect (care au semnat protocolul de colaborare cu APTOR).3. Beneficiul este oferit pentru fiecare turist in parte, asadar daca intr-o camera este cazata o familie cu un copil, toti cei trei se vor bucura de beneficii.