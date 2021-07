Cosmarul turistilor la Mamaia: "Imi pun alarma din 3 in 3 ore ca sa platesc parcarea". Ce tarife sufocante a impus primaria

Cat costa parcarea in Constanta

"Venind sa ma relaxez, de fapt sa ma stresez"

Dincolo de tarifele uriase, care ajung in doar trei zile de vacanta sa iti mai scoata din buzunar echivalentul unei nopti de cazare, posesorii de autoturisme trebuie sa faca si o documentare temeinica privind modul in care se realizeaza taxarea. Din nevoia de a intelege mai simplu cum sta treaba cu "zonele" in care a fost impartit orasul a aparut si un grup de Facebook intitulat "Informare si consultare regulament parcari Constanta", unde soferii ofera ponturi si sfaturi celor abia ajunsi in oras.Consiliul Local Constanta a majorat preturile pentru parcare la 4 lei/ora, iar banii se platesc 24 de ore din 24, fara vreo scutire sau reducere pentru timpul noptii, ceea ce ridica cheltuielile turistilor la sume foarte mari.Un turist care apeleaza la parcarea publica va plati 94 de lei pentru 24 de ore de parcare, intrucat primele trei ore costa 10 lei.O familie care sta la mare cinci zile va plati doar pentru parcare aproximativ 470 de lei, iar o vacanta de o saptamana ridica pretul la 658 de lei.Aplicatia de plata a parcarii Constanta Parking permite efectuarea platii parcarilor de scurta durata prin SMS si card bancar, pentru parcarile aflate in Zona 0, Zona 1 si Zona 2 ale orasului si poate fi descarcata gratuit din Google Play si AppStore.Noul sistem de plata a parcarii a transformat vacanta turistilor intr-un cosmar.Este cazul unui tanar care povesteste pe grupul de Facebook "Informare si consultare regulament parcari Constanta" cum a fost concediul lui:"Sunt turist venit in Constanta, in vacanta cu familia, prima interactiune dupa 4 ani de la ultima vizita si ultimul concediu . Bun ok au bagat parcare cu plata, prima zi ne ducem in Mamaia platesc prin sms imi pun alarme pe telefon, stau stresat sa nu expire timpul.Ziua 2, platesc 3 ore dupa dau sms extindere o ora, si iar, o ora si iar, o ora, plec din Mamaia revin prin Constanta, aflu ca trebuie si unde nu e zona 0 si zona 1 o taxa de parcare numita zona 2.Incerc sa aflu unde este zona 2 in clar, nimic, intre timp revin in Mamaia, incerc sa platesc 3h iar, vine sms indisponibil... Ok incerc sa dau de doua ori sms de o ora, primul, vine mesaj de confirmare al doilea nimic. Scot telefonul stresat sa nu fi trecut ora, tot timpul pe la fara un sfert, trimit iar sms, inca o ora, ma plimb "relaxat" prin Mamaia sa nu depasesc timpul de parcare.Iritat, petrec 2 ore din "concediu" incercand sa ma documentez cum e cu zona 2 in clar si daca pot plati si altfel pentru zona 0 in afara de sms. Citesc intreaga hotarare locala 123/2021, cam neclar cum e cu zona 2, mai vag de atat nici avocatii corporate nu puteau sa o faca.Citesc legea din 2002 la care face referire hotararea cand vine vorba de zona 2 nimic clarificant acolo, decat mai mult incertitudine. Din ce adun, trebuie sa platesc parcare pt zona 2 pentru a parca oriunde altundeva inafara de zona 0 si zona 1.Intru in aplicatie sa platesc o saptamana, nu pot decat pe o zi o data, ok platesc o zi, mai citesc in speranta clarificarii, pana la urma renunt, ma culc e deja ora 3.Dorm stresat 4 ore, ma trezesc de la ora 7, caut clarificari si certitudini, cam nu sunt, lege formulata vag, sa te induca in eroare.Experienta neplacuta, ca turist, venind sa ma relaxez, de fapt sa ma stresez, ce sa zic, pacat, mie mi-au placut Constanta si Mamaia, dar eu, cel putin, nu voi mai alege sa vin aici in vacanta pe viitor.In 2012 si 2017 experienta a fost una placuta nu de tensiune, incertitudine si stres, oare ce altceva mai ascunde care sa imi strice concediul si sa ma jupoie de bani care oricum sunt foarte limitati. Un gust amar, multumesc primaria Constanta, sunteti buni, incurajati maxim turismul, in Bulgaria sau Grecia , ca aici vad ca il faceti stresant si complicat", isi incheie turistul postarea.