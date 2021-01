Cum ne vom face vacantele in 2021. Varianta pasaportului de vaccinare: "Ar deschide mari oportunitati in industria turismului"

Obligativitatea pasaportului nu este cea mai buna solutie

La restaurante este putin mai problematic

Acum, reprezentantii din turism vad vacantele din 2021 realizandu-se cu ajutorul unui mix de permise pe baza vaccinului acolo unde se poate si se vrea si pe baza unui test COVID, acolo unde vaccinul nu se doreste sau nu este posibil."Cel mai probabil, daca se va aproba la nivel european, modalitatea sub care vor circula turistii va fi acel pasaport de sanatate care arata un fel de istoric cu privire la boala. Adica va arata daca am avut boala, cand, daca am fost vaccinati si cu ce tip de vaccin. Sunt convinsa ca acest act ar deschide noi mari oportunitati in aceasta industrie. Pe de alta parte, nu sunt nici pentru ingradirea calatoriei printr-o astfel de masura, care este una fortata de masura vaccinari, nu cred ca este cea mai buna solutie", ne-a declarat Diana Ilus, vicepresedinte ANAT.Aceasta considera ca, pentru ca trebuie sa respectam dreptul fiecaruia, va trebui sa existe o solutie mixta, adica sa putem circula pe baza acestui pasaport, cei care doresc, iar ceilalti, care nu vor sa se vaccineze sau pentru care nu este indicata vaccinarea sa circule pe baza testului RT-PCR negativ."Aceasta ar fi o solutie respectuoasa pentru toata lumea si echitabila, dar si sigura din punct de vedere sanitar. Pana la urma, vaccinarea este si un act de cultura, cred eu, la un moment dat, care tine de sursele de informare. Unii devenim neputinciosi doar pentru ca nu am luat informatia de unde trebuia sau am procesat-o intr-un mod defectuos", a mai spus vicepresedintele ANAT.Reprezentanta agentiilor de turism spune ca singura cale pentru o normalizare cat mai rapida a situatiei este o directiva europeana, iar in acest caz, nu doreste o politica la nivel de hotel sau restaurant, ci mai degraba, la nivel european, nici macar de stat, care sa reglementeze totul.Pe de alta parte, presedintele Romaniei, Klaus Iohannis , afirma ieri, ca nu considera o idee buna posibilitatea ca certificatul de vaccinare anti-COVID-19 sa fie folosit pentru o circulatie mai usoara a cetatenilor europeni."Prin asta s-ar crea un cadru de discriminare care este, pur si simplu, inacceptabil. Eu sunt de parere ca trebuie sa existe un certificat de vaccinare si acest certificat va exista si la noi, insa el trebuie folosit pentru motive medicale. Persoana care primeste un certificat stie cand a primit prima doza de vaccin, i se scrie acolo cand va primi a doua doza de vaccin si asa mai departe. Deci, sunt date importante pentru medicul de familie, pentru medicul curant sau pentru oricine daca persoana ajunge, de exemplu, la urgente. Insa, sa folosim aceste certificate de vaccinare ca sa impartim populatia Europei in doua, cei care au fost deja vaccinati si cei care inca nu au fost vaccinati, nu mi se pare un lucru bun", a spus Iohannis.Vocile din domeniul HoReCa sunt impartite in cazul restaurantelor pentru ca, unii patroni vor ca afacerile lor sa fie in siguranta si spun ca isi rezerva dreptul de a-si selecta clientii pentru a nu le permite celor care nu sunt vaccinati sa intre in locatii. Astfel ca, turistii care vor sa intre in anumite restaurante ar trebui sa prezinte certificatul de vaccinare. Si pe langa acesti patroni, vin cei din HORA care afirma ca patronatele din domeniu nu isi vor obliga angajatii sa se vaccineze."In aceasta tara, vaccinul este optional, nu este obligatoriu. Ceea ce facem noi astazi este sa incurajam, sa explicam oamenilor ca daca dorim sa revenim la viata normala, putem grabi acest proces prin vaccin. Operatorii din industrie nu vor obliga angajatii sa se vaccineze, nu exista aceasta intentie din punctul de vedere al operatorilor din HoReCa. Cred ca mesajul trebuie sa fie foarte clar pentru toata lumea: acest vaccin este optional, nu este obligatoriu si nu poate fi subiect de discriminare", spunea, zilele trecute, Daniel Mischie, presedintele Organizatiei Patronale a Hotelurilor si Restaurantelor din Romania (HORA).