Cum arata cel mai lung pod suspendat din lume. Primii oameni care s-au incumetat sa treaca pasarela deschisa joi in nordul Portugaliei FOTO

Podul este suspendat la 175 de metri deasupra raului Paiva. Peisajul este linistit, dar traversarea nu este pentru cei slabi. Tinut de cabluri de otel si doua turnuri masive pe fiecare parte, se clatina putin la fiecare pas, scrie Reuters Hugo Xavier (42 de ani) este unul dintre primii turisti care s-au incumetat sa traverseze pasarela, deschisa joi langa micul sau oras natal Arouca din nordul Portugaliei."Oh ... iata-ne!", a spus barbatul speriat, in timp ce isi aduna suficient curaj pentru a pasi pe calea de retea metalica vizibila a podului de 516 metri lungime, alaturi de un ghid turistic la fel de speriatPodul este ascuns intre muntii acoperiti de verdeata luxurianta si flori galbene in interiorul Geoparcului Arouca, recunoscut de UNESCO."Mi-a fost putin frica, dar a meritat atat de mult", a spus deja usurat Xavier de cealalta parte a podului. "A fost extraordinar, o experienta unica, o adrenalina".Podul s-a deschis doar localnicilor, joi, dar de luni oricine isi poate rezerva o vizita.Localnicii spera ca atractia, care a costat aproximativ 2,3 milioane de euro (2,8 milioane de dolari) si a durat aproximativ doi ani pana la finalizare, va contribui la revigorarea regiunii, mai ales dupa pandemia devastatoare COVID-19."Este o gura de aer proaspat pentru zona noastra deoarece va atrage mai multe investitii, mai multi oameni", a spus ghidul turistic Emanuel, adaugand ca regiunea imbatraneste rapid, pe masura ce multi tineri s-au mutat in orasele mari. "Va aduce o noua dinamica orasului Arouca".Primarul orasului Arouca, Margarida Belem, a spus ca podul face parte dintr-o strategie mai larga pentru a incuraja mai multi oameni sa se mute si sa ramana in regiune."Au fost multe provocari pe care a trebuit sa le depasim ... dar am facut-o", a declarat pentru Reuters primarul. "Nu exista niciun alt pod ca acesta in lume".Designul unic combina elementele unei pasarele in stil tibetan fara turnuri si o punte lasata cu o deschidere mai conventionala sustinuta de turn cu o punte plata. Inclinarea in forma de V a cablurilor suspensiei ar fi putut fi inspirata de pasarela din sticla Zhangjiajie din China.Pasarela 516 Arouca leaga malurile raului Paiva din vecinatatea Cascata das Agueiras si Throat do Paiva. O serie de trepte de promenada coboara pana la fundul canionului. Proiectul a fost cofinantat de programul FEDER PROVERE (Fondul european de dezvoltare regionala) - Nord 2020.