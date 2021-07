Rechini la tarm. O plaja a fost inchisa temporar

Elicopterele din zona au observat rechinii in mare foarte aproape de zeci de surferi si inotatori, aparent urmarind un mare banc de pesti, potrivit agerpres.ro.In fotografiile publicate de televiziunea ABC, contururile amenintatoare ale animalelor puteau fi vazute chiar sub suprafata apei.Avertizati imediat, salvamarii au iesit cu ski jet-urile pentru a alunga rechinii si a-i avertiza pe cei aflati in apa. Nu este inca clar despre ce specie de rechin era vorba.Bondi este una dintre cele mai faimoase plaje din Australia, atragand turisti din intreaga lume inainte de pandemia de coronavirus. Cu toate acestea, exista riscul unor atacuri ale rechinilor in zona, la fel ca in toate zonele de plaja ale Australiei. Doar luni, un barbat care facea surf la Crescent Head, intre Brisbane si Sydney, a fost atacat de un rechin alb, lung de 3 metri, care l-a ranit grav la brat.