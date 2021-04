Cat costa sa petreci minivacanta de Paste si 1 Mai intr-un hotel de doua, trei sau patru stele de pe litoral. Oferte pentru toate buzunarele

Hotelurile se vor redeschide cu respectarea restrictiilor in vigoare care prevad functionarea la o capacitate de cazare de 70%, servirea meselor pe terase, dezinfectarea si igienizarea tuturor spatiilor, purtarea mastilor."In aceasta perioada, atat hotelierii, cat si proprietarii de terase si magazine de pe litoral lucreaza intens si se pregatesc de deschidere: spatiile verzi sunt amenajate, se fac lucrari de cosmetizare, curatenie si igienizare. E un entuziasm general si toata lumea asteapta cu bucurie si nerabdare primii turisti din sezon cu atat mai mult cu cat anul trecut litoralul a fost inchis pe perioada sarbatorilor de Paste si 1 Mai", afirma Ionut Nedea, CEO Litoralulromanesc.ro.Ca noutate fata de sezonul 2020, pentru aceste sarbatori este deja instituita masura care prevede limitarea cazarilor la 70% din capacitatea hotelurilor. Pentru servirea meselor, hotelierii vor deschide terasele si vor pregati incalzitoare pentru confortul turistilor. Majoritatea hotelurilor sau restaurantelor de pe litoral detin terase spatioase. In plus, se vor deschide si unitatile de alimentatie publica ce nu apartin de hoteluri, astfel incat turistii sa aiba mai multe optiuni."Restrictiile sunt cele cu care ne-am obisnuit deja in viata de zi cu zi si care sunt valabile in toata tara. Ceea ce speram este ca autoritatile sa elimine obligativitatea purtarii mastii pe plaja , asa cum s-a intamplat si vara trecuta, mai ales ca studiile arata ca transmiterea virusului in aer liber este mult incetinita. Asteptam adoptarea acestei masuri cat mai repede, astfel incat toti romanii care petrec vacanta pe litoral sa se bucure de clipe de relaxare de care toti avem atat de mare nevoie", adauga Ionut Nedea.Intrucat Pastele si 1 Mai coincid anul acesta, numerosi hotelieri au venit in intampinarea romanilor care vor sa petreaca sarbatorile pascale la mare cu pachete care includ, pe langa cazare, mesele complete servite sub forma de bufet suedez, cina in seara de Inviere, pranz festiv, diverse activitati pentru copii, spectacole cu muzica live, sesiuni de masaj.In ceea ce priveste preturile, un sejur de 3 nopti de cazare pentru doua persoane, fara mic dejun, costa de la 345 de lei la un hotel de 2 stele din Mamaia . La 3 stele in aceeasi statiune si in aceleasi conditii, costul se ridica la 627 de lei. In sudul litoralului, tarifele pornesc de la 258 de lei pentru 3 nopti de cazare in hoteluri de 2 si 3 nopti din Eforie Nord."Cei care opteaza pentru pachete complexe (toate mesele si alte servicii) trebuie sa achite pentru un sejur de 3 nopti la 3 stele in Mamaia de la 915 lei, iar la 4 stele de la 1.008 lei. In sudul litoralului, la 3 stele, cu pensiune completa si tratament, un sejur de 3 nopti costa 1.338 lei pentru doua persoane, iar un sejur cu all inclusive costa aproape 1.800 lei", a transmis Litoralulromanesc.ro.Pana in prezent, cateva sute de turisti au rezervat deja sejurul la mare prin intermediul agentiei Litoralulromanesc.ro, dar turoperatorul se asteapta ca vanzarile sa creasca cu aproximativ o saptamana inainte de sarbatori, cand romanii incep cu adevarat sa-si faca planuri pentru minivacanta.