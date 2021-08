Marea problemă a românilor vaccinați în Marea Britanie ajunși acasă: "Vameșii nu pot să citească codul QR "

"Azi-noapte m-am întors din Grecia. Totul ok peste tot, pînă la vama româneasca de la Podul Vidin.M-am prezentat în vamă cu vaccin făcut în Anglia, printat, pe telefon aveam certificatul de la NHS și cu mășina înregistrată în Marea Britanie.Vameșul m-a trimis direct la biroul DSP. Acolo surpriză ... doamna de serviciu a vrut să mă carantineze pe motiv că vin din Marea Britanie.După încercările mele disperate de a o convinge că vin din vacanță din Grecia (plf, bilet de tren din UK în Franța), mă loveam efectiv de refuzul ei de comunicare.Noroc imens cu un coleg al dânsei care a apărut acolo și care și-a dat seama că sensul meu de intrare era dinspre Grecia/Bulgaria spre România și astfel am ratat la milimetru carantinarea Ca o explicație primită la tot circul făcut, vameșii români nu pot să citească codul QR pentru vaccin făcut în Marea Britanie, deoarece nu face parte din UE. Vacanță plăcută să aveți!", își încheie românul postarea de pe pagina Forum Thassos , de pe Facebook Ieri, o altă turistă din România, îi avertiza pe cei care tranzitează Bulgaria, spre Grecia , să aibă grijă să cumpere vigneta la timp, pentru a nu se trezi cu o amendă: "Ne-am întors sâmbătă, 31 iulie, și am luat amendă 37 euro, pentru că pe 24 iulie, data intrării pe teritoriul Bulgariei, am achiziționat vigneta dintr-o benzinărie, la 20 km de graniță, și probabil am fost surprinși de o cameră până la achiziționare.Motivația ofițerului care ne-a oprit ca pe niște infractori, a fost că am circulat 20 km fără vignetă. Nu contează că arăți chitanță de plată, nu-ți dă drumul la graniță până nu plătești amenda.", a scris aceasta pe facebook.