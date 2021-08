Ce a pățit o turistă din România la 20 de kilometri după intrarea în Bulgaria: "Ne-a oprit ca pe niște infractori. Vânători de amenzi!"

"Pentru cei ce tranzitează Bulgaria spre Grecia, să luați vigneta înainte de intrarea în Bulgaria sau cel mult din graniță.Ne-am întors sâmbătă, 31 iulie, și am luat amendă 37 euro, pentru că pe 24 iulie, data intrării pe teritoriul Bulgariei, am achiziționat vigneta dintr-o benzinărie, la 20 km de graniță, și probabil am fost surprinși de o cameră până la achiziționare.Motivația ofițerului care ne-a oprit ca pe niște infractori , a fost că am circulat 20 km fără vignetă. Nu contează că arăți chitanță de plată, nu-ți dă drumul la graniță până nu plătești amenda.Circul de 6 ani prin Bulgaria, dar e prima dată când am pățit asta. Ei spun că legea lor s-a modificat anul trecut. Jecmănitor! Jenant! Vânători de amenzi!", scrie românca pe pagina Forum Grecia , de pe Facebook Nu este singura care a trecut prin asta, confirmarea vine într-o altă postare:"Recomandare: vigneta pentru Bulgaria să o luați imediat ce treceți vama sau online, înainte de plecare. Noi am plătit online, la câțiva km după intrarea în Bulgaria, la ora 07.04, dar camera ne-a înregistrat la 07.00. La întoarcere spre țară ne-a oprit poliția și am plătit amendă."Un alt avertisment vine de la o persoană care explică de ce se formează cozi în Vama Ruse:"Locuiesc în Giurgiu și lucrez la Ruse, în Bulgaria. În fiecare dimineață se formează coadă în Vama Ruse, pentru că turiștii se opresc să cumpere vigneta imediat după ce trec de Poliția de frontieră. Vă rog să luați în calcul că aceasta se poate cumpăra de la orice benzinărie sau cel mai bine online! Nu mai blocați vama!!!! La nici 50 m de vamă mai sunt 3 puncte de vânzare vignetă, în rondul de la intrarea în Ruse."