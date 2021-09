Român întors din vacanța petrecută în Grecia: „Vama Calafat este o rusine națională”

„Am ajuns la ora 17.30. Aveam în față în jur de 19-20 de mașini, numărate nu de mine, ci de persoanele care erau după mine și care aveau cu ei un copil cu grad de handicap. Ca să nu o lungesc, pot să spun că au îngrămădit dubițele, autovehiculele, microbuzele, camionetele, (noroc că nu au fost autocare), printr-un singur punct de trecere vamal, prin restul de cinci puncte erau controlate doar tirurile.Așa se face că până la schimbarea de tură (19,40) au mai rămas de controlat ”doar” 10 dubițe și microbuze în fața noastră. Noroc a fost că tura cea nouă a deschis și al doilea punct de control și în jurul orei 20,30 am trecut de vamă.Practic am pierdut aproximativ trei ore (minus cele două minute cât le-au luat vameșilor să ne controleze actele de identitate, documentele de vaccinare, PLF-ul pentru când am fost în Grecia (că doar trebuia să arăt de unde vin, nu?) și să achit taxa de pod.Repet, ca să fiu bine înțeles: din punctul meu de vedere, ceea ce s-a întâmplat astăzi între 17,30 și 19,40 a fost o dovadă de crasă nesimțire a funcționarilor vamali români, o umilință care se aplică cetățenilor români care vor să intre în țară, iar organizarea punctului de trecere vamal este de departe o rușine națională”, a scris românul pe Facebook/Forum Grecia.