"Trauma" unui român aflat în concediu la Valencia: "Ziceai că sunt o sorcovă, aveam patru rochii pe un umăr". Comentariul stârnește hohote de râs pe Facebook

Surpriza de la etajul 4

Cum ar trebui amenajate magazinele pentru bărbații ajunși la shopping

Finalul zilei de cumpărături

Printre cei care împărtășesc astfel de întâmplări, un român se plânge de calvarul pe care îl trăiește de câte ori ajunge cu soția în Valencia, în ziua rezervată cumpărăturilor.Acesta povestește cu umor cum decurge o astfel de zi:"Când mergem la mare la Valencia , o zi, o lăsăm pentru căscat gura prin magazine.Vai de capul meu, văleeeeu, ce bucuroasă e nevasta-mea, radiază, i se luminează chipul, e fericită, ai impresia că e prima oară când vizitează magazinele!El Corte Inglez, e preferatul ei, când vine vorba de cumpărături.-Iubi, nu-i așa că astăzi mergi și tu la "șoping" cu mine?-Da suflețel, cum să nu, merg, dar te rog nu mai stăm de la deschidere până la închidere ca și dată trecută!-Nuu, două, trei ore, după aia mergem la Oceanograf, nu l-am mai văzut de doi ani.Măi oameni buni, când intra femeia mea în magazine , îi cresc ochii cât cepele, nu mai zic, au și zoom ochii ei, ai impresia că și-a pus cel mai tare obiectiv foto!-Vezi sutienele alea de acolo? Mi le arată așa la vreo 300 de metri în fundul magazinului!-Nu, unde, nu văd nimic?-Bine că pe plajă le vezi pe toate, lasă, am văzut eu cum te holbai ca un hultan!-Eu merg la electronice, ne auzim la telefon.După vreo două ore și jumătate, mă plictisisem de atâtea tablete, telefoane, televizoare, etc, sună telefonul.-Doamne ajută, cred că a terminat, gândeam eu, gata plecăm!-Iubi, hai la etajul patru, nu mă pot decide ce să iau.""Să mă fi văzut pe mine după vreo oră, ziceai că sunt o sorcovă, aveam patru rochii pe un umăr, pantaloni și fuste pe celălalt umăr, bluze, tricouri, chiloți, sutiene agățate de mâini, văleleu și vai de noi bărbații!Începuse să aplaude lumea, credeau că e nouă colecție, sau prezint moda anului, nu mai zic că m-am și împiedicat și am căzut cu capul de ceva, am văzut cele mai mari stele verzi din viață mea!-Vai, ai pățit ceva, da ce căscat eșți, împiedicat, nu poți cară două rufe după ține?M-am ales cu un cucui mare, așa că în desene animate.""Eu nu-i înțeleg pe ăștia domnule, nu pui tu într-un colț acolo în magazin un bar mic, unde să stea bărbații să aștepte? O bericică, un tv, cu filme sau documentare, ni;te scaune, să ne odihnim picioarele după 12 ore de cumpărături.Nu mai zic, ți se face foame, sete, vrei la toaletă, picioare umflate.Mai nene, femeia mea nu avea nimic, nici după 11 ore, nici foame, nici sete, nici dureri de picioare.Mai erau câțiva bărbați că și mine, unii se certau cu vânzatorele, alții se certau pe un colț de mobilă unde voiau să se așeze!La un momentdat am văzut un cărucior plin cu vârf, se îndrepta către mine.-Mamaă, am luat-o razna, umblă cărucioarele singure, gata nu mai sunt întreg la cap, cred că de la căzătură!Ei, ce să vezi și să nu crezi, în spatele carutului, femeia mea numai un zâmbet.-Am luat și eu câte ceva, e mai ieftin aici, ai observat că sunt prețurile mult mai mici aici în Valencia? Te mai rooog ceva, vreau să trec și pe la parfumuri, e aici la parter, te rog!-Să nu stai mai mult de oră, oricum se închide în curând.Am stat și eu pe o bordură încă 45 de minute liniștit, mă uităm cum doi bărbați se strângeau de gât, unul își bătea copiii, și un altul își bătea soacră.Am simțit după aia un miros de parfum, așa de la 200 de metri distanță, se dăduse soțioara mea cu toate, pe tot corpul, erau și vreo 50 de albine și 175 de viespi, se țineau după ea.Am înghesuit toate cutiile, hainele, sacosile în mășină, și-am plecat chitit când ajung să mă răcoresc cu un tinto de verano, o sangría sau o bere rece, rece și o pungă de gheață să-mi amorțesc cucuiul.Numai bine oameni dragi!", își încheie bărbatul postarea, pe pagina Vacante sub 500 de euro , de pe Facebook În comentarii, doamnele se amuză, iar una dintre ele spune că în familia ei situația nu stă la fel: "La noi e invers: soțul e pasionat de șhopping și eu nu, dacă are cardul în mână și îl lași o zi întreagă în magazine, e super fericit.""Așa sunt eu, în orice mall, oricând, oriunde, doar că m-am lămurit, mă duc singură, nu mai am puterea să îl mai ascult pe soțul meu că s-a plictisit."