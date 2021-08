Cazul emoționant al unor români salvați de alți români în mijlocul străinilor: "Dacă ați putea contamina cu omenia voastră cât mai mulți conaționali!"

Reacțiile oamenilor

Unii au avut experiențe neplăcute

"Profit de acest forum să mulțumim familiei de timișoreni care au oprit și ne-au ajutat. În nebunia generată de faptul că ne-a lăsat mașina pe drumurile dintre Neos Marmaras și Kalamitsi , în plină căldură, cu zeci de mașini care treceau fără să oprească, am uitat să cerem numele și detaliile de contact ale OAMENILOR care au oprit!Va mulțumim!", scrie cineva pe pagin Forum Grecia de pe Facebook Printre cei care răspund în comentarii se află chiar familia care a oprit pentru a da ajutor:"Cu mare drag! Este un gest normal, Ne bucurăm că am putut fi de ajutor și sperăm că veți rezolva rapid problema mașinii!""Când mai citesc și o astfel de postare, parcă îmi da sperantă, pare că nu suntem pierduți, mai avem umanitate, spirit civic! Un pic mândră de români, mândră de timișoreni!""Cinste vouă, dacă ați putea contamina cu omenia voastră cât mai mulți conaționali și din alte orașe, va rog""Chiar dacă sunt din ce în ce mai puțini, totuși mai există și oameni cu suflet. Respect și gânduri bune pentru oameni de omenie.""Nu e totul pierdut, mai există OAMENI!""Eu nu am avut norocul dumneavoastră, ieri cu 5 km înainte de vama Stamora Moravița am făcut pană, au trecut multe mașini de români, nimeni nu a oprit nici măcar din pură curiozitate, ce să mai vorbim să mă ajute să schimb cauciucul, murdaritul pe mâini este o rușine!""Și noi am avut o experiență asemănătoare, au trecut o grămadă de mașini de români, dar niciunul nu a oprit să ne întrebe dacă avem nevoie de ajutor. Doar o mașină de italieni a oprit și s-au oferit să ne ajute, să ne dea niște apă rece. Dezamăgitor."