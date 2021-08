Crește numărul românilor care lucrează remote din locuri exotice. Câti bani dau pe un sejur în care muncesc

Acest segment de călători este în creştere, însă în doi-trei ani poate deveni o direcţie de business, spun reprezentanţii companiei.”După un an în care majoritatea angajaţilor au lucrat de acasă şi au experimentat un nou mod de a se organiza, acum, din ce în ce mai mulţi doresc să îşi „mute” biroul într-o destinaţie exotică. Astfel, Eturia primeşte din ce în ce mai multe cereri pentru vacanţe personalizate şi observă un nou trend în turism : sejururile cu laptopul pe plajă. Chiar dacă joburile remote erau un fenomen izolat pe piaţa muncii din România înainte de pandemie, se pare că 2020 a modificat mult lucrurile.Oamenii îşi doresc să lucreze şi din afara casei sau biroului, orientându-se spre destinaţiile exotice care, odată cu introducerea charterelor, sunt mult mai accesibile”, arată compania.Zborurile charter rămân în continuare un criteriu prioritar în alegerea vacanţei, alături de raportul dintre calitatea serviciilor şi tarif. Pentru un pachet cerut în acest sens, pretenţiile sunt simple: viteză bună la internet şi un fus orar apropiat celui din România.În ceea ce priveşte preţurile, un sejur remote în Madeira, pentru o persoană poate începe de la 1.500 euro şi include cazare şi transport, în Zanzibar preţul porneşte de la 2.000 euro per persoană, iar daca turistul vrea în Caraibe, Republica Dominicană este o alternativă, sejurul aici poate fi achiziţionat cu 2.200 euro de persoană.„Începând cu vara anului trecut, am început să primim, timid, solicitări pentru sejururi în destinaţii exotice, unde internetul să aibă o viteză bună, pentru ca turiştii să poată să lucreze, îmbinând astfel utilul cu plăcutul.Solicitările pentru acest tip de sejururi au continuat să crească începând din martie, iar acum au atins un record la noi, în Eturia. Printre destinaţiile preferate pentru joburi remote se numără: Maldive, Seychelles, Zanzibar , Kenya şi Madeira, unde, pe lângă o conexiune bună la internet, un alt avantaj este diferenţa de fus orar mică, dar suficientă încât turistul să-şi poată petrece dimineţile sau serile aşa cum îşi doreşte. Iar atunci când fusul orar nu este o problemă, clienţii aleg şi Republica Dominicană sau Mexic – Cancun”, spune Ana-Maria Gherasim, sales manager la Eturia.2020 a fost un an decisiv pentru a stabili organizarea unui nou model de lucru care, potrivit studiilor recente, a funcţionat: angajaţii şi-au găsit un echilibru între muncă şi viaţa personală, fapt ce a fost reflectat printr-o productivitate sporită de care beneficiază ambele părţi. În plus, angajatorii se pare că beneficiază de un nivel de retenţie îmbunătăţit.Libertatea de mişcare de care beneficiază acum angajaţii creează un nou segment în turism, cu pachete speciale dedicate, ce includ oferte pentru șederea îndelungată, dar şi confortul necesar.„Momentan, acest segment de călători este în creştere, însă în doi-trei ani, poate deveni o direcţie de business. Deja există oferte speciale pentru long stay (adică sejururi mai lungi de 14 zile), cu facilităţi pentru pachete mai avantajoase de internet, astfel încât conexiunea să suporte apelurile video,” a mai spus Ana-Maria Gherasim.