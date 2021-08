Turiști români fotografiați la intrarea în Bulgaria: "Coloana era doar pentru fraieri, iar voi ați ales banda de urgență"

Un turist român semnalează o astfel de situație, la care a fost martor, la intrarea în Bulgaria dinspre Grecia "Sunt doar două mașini de România care nu au respect față de cei care așteaptă frumos în coloană, la intrarea în Bulgaria dinspre Grecia.Intrarea în vamă se făcea pe 3 benzi, una pentru greci și bulgari, iar două pentru restul de țări.Ei au vrut să ajungă mai repede acasă.Înțeleg numărul de București, probabil omul se grăbea să desfunde o chiuvetă, dar ardelean să se grăbească așa, asta e nouă.Unde este respectul față de cei care așteptau în coloană cu copiii mici în mașini sau bătrâni care nu suportau căldura. Adică coloana era doar pentru fraieri, iar voi ați ales banda de urgență, că de nici marea nu a reușit să vă spele obrazul.Era ora 10", scrie românul pe pagina Forum Grecia de pe Facebook În comentarii, oamenii spun că nu doar bucureștenii au astfel de obiceiuri: Dacă mergi pe DN1 până în Comarnic , când sunt coloanele alea interminabile, poți vedea și ardeleni destui, cu aceleași metehne. Suntem cam la fel, din păcate."Mulți dau vina pe cei care asistă la astfel de situații fără să reacționeze:"Fraieri sunt cei care îi lasă să intre în coloană, ar trebui ignorați sau la solicitarea lor de a fi lăsați să intre în față, să li se arate degetul mijlociu!""Dar de ce nu ați coborât din alte 10 mașini, să îi aplicați o corecție?""Dar de ce nu îl blocați să nu treacă? Ce o sa facă? Credeți că intră în dvs? Or să se ia și alții după dvs și o să îi țineți în loc. Vorbesc pentru că am făcut asta și chiar ne-au mulțumit cei care stăteau cu noi în rând. Hai să luam NOI măsuri, dacă ei sunt nesimțiți.""De vină sunt cei care permit astfel de comportament, adică aceia care-i lasă să intre în fața lor pe nesimțiți, dar și restul șoferilor care nu se unesc să le facă scandal și chiar să-i scuture bine!""Tipic românesc, ne facem de cacao peste tot."Cineva are altă idee: "Soluția e cu ouă. Se iau foarte foarte greu de pe parbriz".Ieri, 4 august, zeci de șoferi care au încercat să forțeze trecerea punctului de frontieră Negru Vodă din județul Constanța depășind pe contrasens au fost blocați de oamenii care respectau regulile de circulație și așteptau în coloană să le vină rândul la controlul documentelor.Oamenii revoltați au ieșit pur și simplu din mașini și au format un lanț uman în calea șoferilor care i-au sfidat.În ajutorul lor au sărit și șoferii de tir care au blocat sensul de intrare în țară, astfel că tupeiștii au fost nevoiți să se întoarcă în marșarier în capătul coloanei de mașini și să aștepte ca toți ceilalți, la rând.