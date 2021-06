Cat de primitoare turistic a devenit Romania in comparatie cu tarile europene. Unde sunt probleme in a atrage turistii straini

Romania nu este nici in top 10 la infrastructura

Romania si-a imbunatati serviciile, dar cam degeaba

UEFA si marile festivaluri ne vor aduce turisti

Intr-o analiza realizata de momondo.ro pe 31 de state europene, Romania se afla pe locul 5 in topul celor mai ieftina state din punct de vedere al pretului la combustibil, parcare si politici de taxare si cazare. Pe primul loc est Ucraina cu un pret mediu de 46 de dolari pe noapte la cazare, 0,97 dolari/l la carburanti si 0,65 de dolari pe doua ore de parcare.Romania are un pret de 1,24 de dolari pe litrul de carburant, 72 de dolari pe noapte pretul la cazare, 0,57 de dolari pretul parcarii.Elvetia este o tara foarte sigura in care sa calatoresti cu masina. Ocupa locul intai in clasamentul tarilor cu cele mai putine accidente rutiere pe an si se bucura si de cele mai bune conditii de drum. In general, tarile care au obtinut o nota buna la aceasta categorie au putine accidente si infrastructura rutiera buna. Este urmata de Olanda si de Germania, in timp ce Romania nu se afla nici macar in top zece la siguranta rutiera sau calitatea drumurilor.Nici la trafic si sustenabilitate nu ne aflam in top 10. Aceasta categorie cuprinde factori care afecteaza conditiile de trafic, factori precum poluarea aerului, congestionarea si numarul de masini pe 1000 de locuitori. Tot aici sunt luate in calcul numarul de statii de incarcare electrica pentru cei care inchiriaza masini eco-friendly.Olanda are o densitate extrem de ridicata a statiilor de incarcare electrica raportata la suprafata totala a tarii, in plus fata de un numar mic de masini raportat la populatie. In general, tarile care au obtinut o nota buna la aceasta categorie au un nivel redus de congestionari ale traficului, comparativ cu alte tari.In schimb, cand vine vorba de inchirirea de masini, Romania este pe primul loc, cu un pret mediu cerut pe ziua de inchiriere de 19 dolari, fiind urmati de Slovacia cu 22 de dolari pe zi. Bulgaria este la mare distant cu 30 de dolari pe zi."De izbucnirea pandemiei Romania era pe val. Ar fi fost un an bun pentru incoming si 2020 si spun asta din experienta proprie, in conditiile in care am stat foarte mult la centrele de informare turistica si am vazut cati turisti veneau in fiecare zi acolo. Multi dintre acestia s-au declarat multumiti de ce au gasit si vazut in Romania", ne-a declarat Traian Badulescu, purtator de cuvant al ANAT.Potrivit lui, foarte multi dintre acestia veneau pentru circuite, veneau pe Valea Prahovei, veneau pentru Bucuresti, pentru zone rurale si istorice din Romania si tuturor le-a placut."Perioada aceasta nu am avut incoming, ghizi au suferit foarte mult, hotelurile au suferit foarte mult, dar cu toate acestea ne-am pregatit pentru turistii care vor urma sa vina. Putem spune ca stam ceva mai bine la nivel de sosele in Romania, fata de anii precedenti, dar, din pacate pentru noi, nu avem autostrazi care sa mearga dintr-un punct de vama in celalalt. Spre exemplu, de la Timisoara la Vama Veche sau de la Giurgiu la Albita sau de la Timisoara la Giurgiu", a mai spus Badulescu.Cu toate acestea, el nu vede lipsa autostrazilor ca fiind principala noastra problema, ci faptul ca ne lipseste promovarea."In momentul de fata, degeaba avem o tara bine pusa la punct, daca nu ne promovam. Noi ne-am putea promova foarte bine in prezent, in conditiile in care Romania este o tara in lista verde pentru toata lumea. Numai sa dam in piata aceasta informatie si toata si tot ar veni ceva turisti. Acum, toate tarile pornesc sau repornesc de la 0, de la un acel de la acel timp T0 si incearca sa isi recucereasca turistii sau potentiali turisti care ar putea sa le calce pragul tarii", a afirmat reprezentantul ANAT."Acesti doi ani au fost pentru noi o perioada de crestere pana in 2020 vom avea si UEFA si din start o sa primim niste turisti sperand ca o parte din acestia se vor si plimba si in restul tarii, nu vor veni numai in Bucuresti. Poate vor reveni si concertele internationale festivalurile internationale Si atunci vom atrage din nou el teme sau zeci de mii de turisti straini. In caminul se dezvolta din la de la an la an Dar ar trebui sa facem si ceva promovare dar vad ca deocamdata nu este o prioritate pentru autoritatile din Romania", a mai spus Badulescu.Partenerii straini asteptau sa promoveze RomaniaPe de alta parte, potrivit oficialilor Asociatiei Incoming Romania, partenerii straini ai agentiilor romanesti specializate in incoming din tara asteptau aceasta masura pentru a promova din nou destinatia Romania si a relua vanzarea de pachete turistice pentru aceasta destinatie."Este un semnal puternic extern al sigurantei si securitatii in destintia turistica Romania. Asteptam cu incredere continuarea masurilor de relaxare, care sa ne aduca mai aproape de normalitate si la conditiile optime de derulare a serviciilor de turism in Romania. Acum este in responsabilitatea noastra, a tuturor actorilor din industria ospitalitatii, sa ne implicam, sa oferim servicii turistice in Romania, de calitate, in conditii de siguranta pentru clientii nostri", au mai spus oficialii Asociatiei.