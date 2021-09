Plaje și peisaje de vis la doar trei ore și jumătate de România FOTO

Coasta Cantabriei, regiune din nordul Spaniei, având în Santander cel mai mare oraș, însă cu o populație de numai 170.000 de locuitori, ceva gen Brăila, încă mai primește raze de soare și turiști din toată lumea.Spania este în acest moment una dintre cele mai non-restrictive țări din Europa, având un procent de vaccinare de 79 %, iar pentru călătoriile din România se cere doar un formular de la Ministerul Sănătății spaniol și, pentru anumite zone (București și orașele din vest și nord-vest) certificatul verde digital.Dacă îndepliniți aceste condiții puteți zbura liniștiți către Santander, în jur de trei ore și jumătate, pe un aeroport micuț, care are avantajul de a nu fi aglomerat, urmând să aterizați într-o altă lume.O lume a plajelor care au ciobit țărmul stâncos al Cantabriei, ca niște mușcături dintr-un măr auriu, bine copt. Peisajul nu seamănă deloc cu cel din sudul mult mai căutat al Peninsulei Iberice, unde nisipul se întinde pe suprafețe extinse, lin ca o pătură așternută pe malul Mediteranei.La Santander plajele sunt mult mai înguste, strecurate printre stânci, dar cu un farmec aparte. Orașul a rivalizat dintotdeauna cu minunatul vecin San Sebastian, dispută amplificată și pentru faptul că Santander e în inima Cantabriei și nu face parte din Țara Bascilor, regiune istorică recunoscută pentru atitudinea ostilă față de Spania-mamă.Ce poți face la Santander după ce te saturi de plaje - El Sardinero e numărul 1 la acest capitol? De-a lungul coastei se afla ruine preistorice, resturi ale activităților maritime si minerale a romanilor.Orașul oferă condiții splendide pentru promenade pe țărmul mării, și nu ai nevoie decât de curaj și rezistență la picioare pentru a pleca din orașul vechi până Cabo Mayor, distanță de kilometri buni, pentru a vedea cum apele se sparg, fie liniștit în nisipul plajelor, fie nervos în rocile stâncoase.La mijlocul distanței se află Palatul La Magdalena, simbolul orașului, construit la începutul anilor 1900 pentru familia regală a Spaniei, o oază de verdeață cu plajă proprie și alei care șerpuiesc prin copaci încoronați precum regii de altădată. Intrarea este liberă, pentru că Palatul a fost donat Univesității Cantabria, apropo Santander are o Universitate de top, iar în interiorul parcului a fost amenajată și o zonă unde se distrează niște pinguini pitici și trei-patru foci, spre amuzamentul copiilor veniți acolo cu părinții.Pentru amatorii de cultură, Muzeul de Preistorie și Arheologie, Muzeul Maritim, Muzeul artelor moderne și contemporane, Biblioteca Menéndez y Pelayo, catedrala de Nuestra Señora de la Asunción sau Ermita de la Virgen del Mar pot fi variante de satisfacere a pasiunii pentru artă. De asemenea, orașul vechi înțesat de străzi pietruite ascunse între clădirile cu ani mulți de existență reprezintă o dovadă a trecerii Spaniei prin diferite perioade ale istoriei.Atracțiile turistice ale orașului nu se opresc însă aici la ce găsești pe țărm, ci se extind și dincolo de acesta, pentru că sunt numeroase excursii care se pot organizează, către insule și plaje izolate sau către poalele Munților Picos, este unul dintre cele mai frumoase locuri ale Cantabriei, unde întâlnești peisaje de vis, sate pitorești, defileuri, biserici, turnuri vechi și monumente unice.Una peste alta, deși Santander nu este o destinație de top, din punct de vedere al popularității, și nici de lux , pentru că bogații planetei nu se înghesuie aici, este un loc liniștit, în care natura și urbanul s-au pus umăr la umăr în sprijinul a ceea ce poate fi considerat un oraș dichisit pentru toate gusturile.În plus, având legătură aeriană direct cu România, poate fi punctul de start către Țara Bascilor, o zonă cu adevărat specială a Spaniei.