Diferențe uriașe între prețurile la șezlonguri pe plajele din România versus Grecia. "Când comanzi o cafea, primești o apă la 0,5 gratis"

Astfel, pe pagina Forum Grecia , de pe Facebook , acesta constată că în timp ce la Mamaia a dat 75 de lei pe un șezlong, iar în Eforie, 50-60 de lei, în Elafonisi, Grecia, a primit două șezlonguri, dar și o umbrelă, totul la numai 48 de lei.În comentarii, oamenii au exemple similare, ba chiar mulți spun că șezlongurile sunt gratis, în contul unei consumații minime: Ultimii 3 ani de Grecia în zone diferite, nu am întâlnit decât șezlonguri gratis și pretenția să consumi ceva în acea locație. Acum sunt în Mangalia și un sezlong îi 30, dacă nu îi lânga apă, 40 lângă apă, șezlonguri mari cu saltea groasă și umbrelă mare se închiriază doar 4 bucăți, la 160 lei, iar un baldachin îi 250. La cât îi de murdară plaja , chiar și în apă mai sunt mizerii, nici un duș sau wc pe plajă, cred că litoralul românesc mă mai vede peste 15-20 de ani sau deloc.""La greci când comanzi o cafea pe plajă, primești o apă la 0,5 l gratis de la frigider.""În Kamari, Santorini faci consumație de 4 euro și șezlongul e gratis.""Krionery beach - 0 lei sunbed, consumație 10 euro doar dacă vrei de lemn. Restul free!""În sudul Greciei, în Laconia sunt gratis, este de ajuns să comanzi o cafea sau un suc care costă 2,50€ cu tot cu o sticlă de apă de 500 ml.""Masa cu scaune + umbrela și cele 2 șezlonguri contra unei consumații de 7 euro. TOLO""Zakynthos 6€ două șezlonguri și o umbrelă!"Câțiva au variante rezonabile de preț, în țara noastră: " In Eforie îi 20 lei""Am stat săptămâna trecută în Mamaia, pe plaja Majestic, cu 10 lei șezlongul. Și nici măcar nu erau scoici, ci nisip." În Constanța , 30 lei/sezlong""Aduse cu silă și scârbă și după ce te rogi de băiatul ăla să îți deschidă umbrela și să îți aducă o masuță și nu o face 5 zile la rând, cu tot cu tips lăsat și până la urmă te enervezi îți răspunde cu "dar nu mai veniți aici dacă nu vă convine. Oricum avem clienți". Să nu deschid subiectul curățeniei. Niciodată nu au șters sau spălat șezlongurile alea în vara asta sau saltelele", completează cineva comentariile despre șezlongurile de pe litoralul românesc.Un comentariu mută atenția de la șezlonguri, la cazări: "Să vă spun că luna trecută am găsit un complex de apartamente în Mamaia care cerea pe booking 600 euro pe noapte?!!"