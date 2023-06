In Uniunea Europeana, o familie din patru are un animalul de companie, dar si in Romania, din ce in ce mai multe persoane opteaza pentru un prieten necuvantator. Daca trebuie sa plecati in vacanta si nu aveti cu cine sa lasati animalul de companie si trebuie sa-l luati si pe el in concediu, este bine sa respectati mai multe reguli.

Certificatul de vaccinare sau pasaportul UE pentru animalele de companie nu trebuie sa lipseasca din bagaj.

In Uniunea Europeana sunt 64 de milioane de pisici si 66 de milioane de caini, potrivit unui comunicat al initiativei Protect Our Future Too.

Expertii propun sapte sfaturi esentiale pentru o calatorie fara probleme, alaturi de animalul de companie.

Vizita la medicul veterinar

Programati o vizita la medicul veterinar inainte de a calatori, pentru a va asigura ca animalul dumneavoastra de companie este sanatos si va poate insoti, ca are schema de vaccinare la zi (in special vaccinarea antirabica), la fel si tratamentele de rutina, precum cel impotriva puricilor, capuselor sau parazitilor intestinali.

Documentele necesare

Fie ca alegeti sa va petreceti vacanta alaturi de animalul dumneavoastra de companie in tara

sau in strainatate, trebuie sa aveti mereu cu dumneavoastra certificatul de vaccinare antirabic. Iar microcipul este o conditie de intrare in statele membre UE.

Calatoria

Daca plecati in vacanta cu masina, nu uitati ca animalele trebuie sa fie si in siguranta. De pilda, nu lasati cainele sa scoata capul pe geam, pentru ca acest lucru ii poate afecta ochii sau urechile. Cel mai sigur si este sa transportati animalul de companie in siguranta este o cusca de calatorie.

Familiarizarea si explorarea

Nu uitati sa puneti in bagaj obiectele indragite ale animalului de companie, cum ar fi o patura sau jucarii. Acestea ii vor oferi o senzatie de siguranta chiar si intr-un loc in care nu a mai fost.

Informatiile utile

Fi-ti siguri ca la destinatie aveti tot ce trebuie pentru nevoile animalului de companie, inclusiv un serviciu de urgenta veterinara. Verificati daca animalul dumneavoastra de companie este microcipat, pentru a-l putea gasi mai usor in cazul in care se rataceste. De asemenea, animalul de companie trebuie sa poarte mereu o zgarda de identificare cu detaliile dumneavoastra de contact si detalii despre certificatul de vaccinare.

Mancarea sanatoasa

Pastrati aceeasi dieta de acasa si luati in vacanta mancarea obisnuita a animalului de companie. Este important sa ii mentineti aceeasi rutina, aceeasi hrana. In plus, nu trebuie sa uitati sa aveti la indemana apa proaspata, chiar si in timpul calatoriei.

Calatoriile nu sunt indicate tuturor animalelor

Chiar daca o calatorie impreuna cu animalul de companie garanteaza experiente memorabile, este important de stiut ca pisicile, iepurii si unele rase de caini, care nu obisnuiesc sa calatoreasca, sunt animale care nu ar trebui luate in vacanta. Intrebati medicul veterinar despre hotelurile pentru animale de companie sau cautati pe cineva sa aiba grija de el cat sunteti plecat.

