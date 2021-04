Veste buna pentru cei care vor sa calatoreasca in Spania. Cand isi redeschde tara granitele pentru turisti

Valdes a declarat marti, 27 aprilie, la summit-ul Consiliului Mondial al Turismului si Calatoriilor din Mexic, ca programul - prin care turistii trebuie sa demonstreze ca au fost vaccinati, testati negativ sau vindecati de COVID-19 - se va dovedi "fundamental pentru a oferi calatorilor siguranta", citeaza The Guardian.El a precizat ca Spania va participa la o schema pilot a certificatului digital, in luna mai, si "va fi gata sa primeasca vizitatori in iunie".Secretarul de stat a mai spus ca noua schema - si campania de vaccinare din Spania - reprezinta "inainte si dupa", comparat cu situatia de anul trecut, dar a subliniat ca certificatele "nu sunt o bagheta magica".Certificatele, a explicat el, ofera un grad de siguranta, pentru ca vor permite turistilor sa calatoreasca daca au fost vaccinati, daca au rezultat negativ desi nu au fost imunizati sau daca s-au vindecat de Covid-19.Spania, cu o populatie de 47 de milioane de locuitori, a inregistrat pana in prezent aproximativ 3,5 milioane de contaminari si 77.855 de decese asociate.In campania de vaccinare au fost administrate, deocamdata, circa 15 milioane de doze, iar 4,02 milioane de persoane au primit ambele doze de vaccin.Guvernul a transmis ca are in vedere ca pana la finalul verii 70% din populatia adulta sa fie vaccinata.