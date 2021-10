Stațiunile de schi populare care sunt la doi pași de România. Peste 90% dintre turiștii autohtoni merg acolo

Iarna bate la ușă, iar turiștii români au început deja să își rezerve următorul concediu la schi.

Bulgaria nu este printre preferatele noastre doar când vine vorba de litoral, cererea fiind mare și în perioada sărbătorilor.

Traian Bădulescu, consultant în turism și purtătorul de cuvânt al Asociației Naționale a Agențiilor de Turism (ANAT), a explicat pentru Ziare.com că, atunci când vine vorba de stațiunile de schi din afara țării, românii aleg cel mai adesea Bulgaria și Austria.

Consultantul în turism punctează o nuanță, și anume că schiorii profesioniști tind mai mult spre Austria, pe când Bulgaria este adesea preferată pentru petrecerea sărbătorilor de iarnă, iar sporturile precum schiul sunt motivația de pe planul doi.

”În Bulgaria sunt 3 stațiuni mari și importante: Bansko, cea mai cunoscută, urmată de Borovets și Pamporovo. Astea sunt în top 3 stațiuni și peste 90% dintre români au început să se intereseze. S-au făcut și câteva rezervări, în special din partea turiștilor vaccinați, dar estimez că o să crească fluxul de rezervări în noiembrie, pentru sărbători, dar depinde de situația pandemică”, a declarat Traian Bădulescu.

Bansko se află la 505 kilometri de București, iar drumul cu mașina durează circa șapte ore și jumătate. Este cea mai modernă stațiune de schi din Bulgaria, situată la 160 de kilometri de capitala Sofia.

În ultimii ani, Yulen a investit câteva milioane de euro pentru modernizarea pârtiilor de schi din Bansko. Are cel mai lung sezon dintre toate stațiunile montane din Bulgaria, de la 15 decembrie până la 15 mai.

Lungimea totală a pârtiilor este de 70 de kilometri, iar cel mai lung traseu de schi are 16 kilometri. O caracteristică inedită a anumitor pârtii este că oferă condiții pentru schi nocturn, fiind iluminate, astfel că sportul poate fi practicat inclusiv în intervalul 18:30 - 21:30.

Traseele se adresează atât începătorilor, cât și profesioniștilor. De exemplu, Shiligarnika și Plata North sunt perfecte pentru începători, Tomba se adresează experților, iar Todorka, Chalin Valog West, Old piste și Chalin Valog East au o dificultate medie.

Un sejur de o săptămână la începutul sezonului, în intervalul 20-27 decembrie, pentru două persoane, ajunge la câteva sute de euro, pentru cazare.

De exemplu, o cameră dublă la un hotel de trei stele costă, în intervalul menționat, 194 de euro. Pentru un hotel de patru stele trebuie să scoateți din buzunar, în aceleași condiții, 318 euro. În sumele menționate intră și micul dejun și, la cerere, poate fi adăugat un pat suplimentar.

Heading to #Bansko this weekend? Check out the conditions in this latest video just in from resort! #ski #snowboard pic.twitter.com/47laCgscHL