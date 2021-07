Tanar ingropat pana la gat in nisip si abandonat de prieteni pe plaja din Tuzla. Salvamarii au mers sa-l elibereze VIDEO

Incidentul a avut loc pe 4 iulie, pe plaja din Tuzla. Tanarul a fost ingropat in gluma de prietenii sai in nisip pana la gat, dupa ce au consumat bauturi alcoolice, scrie Replica de Constanta. L-au abandonat ingropat pe plaja si a fost nevoie de interventia salvamarilor pentru a fi scos din nisip.Acestia au sapat minute bune cu mainile, in timp ce tanarul radea in hohote, iar ceilalti turisti filmau scena.In imagini se vede cum salvamarii trag de el pentru a-l scoate mai repede, dar nu au reusesc decat dupa ce il dezgroapa cu totul.