Tanzania intra din nou in atentia romanilor, de data aceasta nemaifiind vorba despre preturi si exotism, ci despre faptul ca ar putea fie mai periculoasa decat a lasat sa para. Decesul presedintelui acestui stat, John Magufuli, pune inca o data in discutie gravitatea infectarilor cu COVID-19 in aceasta destinatie.

Se stia despre presedintele de 61 de ani ca este un coronasceptic, anuntand in iunie 2020 ca tara sa a scapat de coronavirus, prin interventie divina, dupa ce a refuzat sa mai furnizeze cifre despre infectari din aprilie 2020.

Mai mult, acesta a indemnat in nenumarate randuri ca populatia sa se roage, sa foloseasca inhalatii cu aburi si sa incerce tratamente medicinale traditionale si locale pentru ca numai asa vor scapa de coronavirus.

De abia, in data de 27 februarie 2021, aceasta fiind si una data cand a fost vazut public presedintele, oficialii din Tanzania anuntau ca cetatenii isi pot lua masuri de precautie impotriva coronavisului si chiar sa poarte masca daca doresc sa faca acest lucru.

Magufuli a murit infectat cu coronavirus

Potrivit Al Jazeera, principalul lider al opozitiei, Tundu Lissu, care a fost impuscat de 16 ori, intr-o tentativa de asasinat din 2017, si care acum traieste in Belgia, Magufuli a murit de coronavirus.

"In primul rand, Magufuli a murit de coronavirus (n.r. - nu din cauza complicatiilor la inima asa cum titreaza toata presa din Tanzania), si in al doilea rand, Magufuli nu a murit in aceasta dupa-amiaza. Am informatii conform carora, presedintele a murit miercurea trecuta (n.r. - 11 martie)", a declarat acesta fiind citat de KTN News din Kenya.

Ads

Tanzania nu a trimis rapoarte legate de numarul imbolnavitilor

Avand in vedere ca Tanzania nu a trimis rapoarte legate de numarul imbolnavitilor, aceasta tara nu a fost niciodata pusa pe lista galbena a calatoriilor din Romania alcatuita de CNSU.

Ziare.com a verificat toate publicatiile in limba engleza din Tanzania si nici una nu vorbeste despre COVID-19 sau de faptul ca presedintele a murit de asa ceva. Unele dintre ele chiar se intrec sa explice cum presedintele a trait in ultimii 10 ani cu o boala de inima, care acum i-a devenit fatala.

Presedintele a arestat de-a lungul anilor mai multi jurnalisti care erau mai vocali, presa din aceasta tara avand restrictii serioase cu privire la informatiile pe care le publica. Aproape nimic nu era publicat fara aprobarea guvernului.

Astfel ca, redactiile din Tanzania nu aveau voie sa publice informatii locale fara aprobarea ministerului Comunicatiilor si nici sa dea populatii informatii despre ce se intampla in afara tarii, la fel, fara aprobarea autotitatilor, anunta publicatia kenyana Star.

Ads

In caz contrar cea mai putin severa pedeapsa era publicarea unei scrisori in care redactia isi prezenta scuzele de rigoare, elimina de pe site continutul neaprobat si platea si o amenda.

Ce recomanda MAE

Pe site-ul MAE, in dreptul Republicii Unite Tanzania nu este trecut decat atat:

* Incepand cu data de 5 august 2020, toti pasagerii, straini sau rezidenti, care sosesc sau pleaca in/din Tanzania vor fi supusi unei verificari amanuntite COVID-19 si vor trebui sa completeze un formular pus la dispozitie de compania aeriana, maritima sau terestra cu care calatoresc.

* Pasagerii, cetateni straini sau rezidenti, pentru care tarile de origine sau compania aeriana cu care calatoresc le solicita un test negativ pentru infectia cu COVID-19 pentru permiterea calatoriei, vor trebui sa prezinte rezultatul acestui test si la sosirea in Tanzania.

* Pasagerii care prezinta simptome ale infectiei cu COVID-19 vor fi supusi unui control amanuntit si pot fi testati pentru infectia cu COVID-19 (test molecular tip RT-PCR).

* Cetatenii romani care intentioneaza sa calatoreasca in Tanzania sunt sfatuiti sa solicite informatii suplimentare privind conditiile de intrare si iesire in aceasta tara de la companiile aeriene.

Ads

Preturi si recomandari pentru vacantele in Zanzibar

In momentul de fata, mai multi turoperatori din Romania ofera excursii catre Zanzibar la preturi mult mai mici decat in anii trecuti. Acestea pornesc de la 1200-1300 de euro pentru un sejur de 7 zile/ persoana.

De asemenea, si pe grupurile lucratorilor din turism sunt destui coronasceptici care sub argumentul "ca s-au saturat sa le fie frica, mai ales ca virusul nu mai este atat de periculos precum era la inceput".

Pentru acestia, consultantul de turism Traian Badulescu are un mesaj de responabilitate.

"Agentiile de turism ar trebui sa informeze fiecare turist cu privire la riscurile pe care si le asuma mergand intr-o anumita destinatie. Asta pentru a nu repeta scandalul din Mexic. Chiar daca sunt agenti de turism care nu cred in virus, acestia ar trebui sa fie responsabile si sa avertizeze turistii", spune Badulescu.

Ads

Potrivit lui, turistii ar trebui sa respecte toate regulile de siguranta, chiar daca localnicii nu le respecta. Ba mai mult, acesta este un motiv in plus sa poarte masca.