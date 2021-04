Zece tari in care poti calatori in luna aprilie fara restrictii daca te-ai vaccinat impotriva COVID

"Aceste tari nu au mai asteptat Certificatul Verde si si-au deschis granitele, pentru ca acceptarea certificatului national de vaccinare este cea mai eficienta solutie pana cand pandemia se va opri. Ma astept ca, in urmatoarea perioada, in Europa, toate tarile sudice si toate tarile in care turismul are un procentaj mare din PIB vor accepta intrarea doar cu certificatul de vaccinare: Italia, Malta, Portugalia, Spania, Austria", spune Cezar Dumitru, expert in turism si omul din spatele Imperator Travel, unul dintre cele mai mari bloguri de travel din Romania.Potrivit Comitetului National de Coordonare a Activitatilor privind Vacinarea Impotriva COVID-19 , adeverinta national doveditoare de vaccinare cuprinde numele si prenumele persoanei vaccinate, data nasterii, varsta, judetul de domiciliu, numar si serie CI, date despre vaccin: doza 1 (tip vaccin, produs, serie/lot, data expirarii), doza 2 (tip vaccin, produs, serie/lot, data expirarii), date despre centrul de vaccinare (nume centru de vaccinare, judet, medic coordonator/vaccinator), semnatura electronica a Registrului Electronic National al Vaccinarilor."In afara Europei, Nepalul accepta cu vaccinare, dar trebuie si test PCR. Cei care nu sunt vaccinati, trebuie sa stea in carantina. De asemenea, Ecuador, Guatemala si Belize au anuntat ca este aplicabila masura intrarii in tara doar cu certificat de vaccinare. Tailanda a anuntat ca la 1 iulie, va deschide insula Phuket, doar pentru turistii vaccinati. Cuba ar putea urma exemplul acestor state in urmatoarele cateva luni, facand deja un anunt in acest sens. Israelul va fi probabil o tara in care se va intra numai pe baza de vaccin. Acolo exista un certificat digital, cu cod QR, in lipsa caruia nu se poate intra in restaurante . Daca nu esti vaccinat, nu poti sa intri in restaurante in Israel. In Europa, Danemarca deja a anuntat un astfel de certificat digital intern", precizeaza Cezar Dumitru.Prezentam mai jos cateva tari care au adoptat reglementari ce permit exceptarea de la regula carantinarii sau testarii, cu conditia prezentarii unei adeverinte de vaccinare. Incepand cu 1 aprlie , oricine poate calatori in Croatia daca prezinta un certificat de vaccinare anti-COVID cu incepere de la 14 zile de la rapel. In lipsa unui asemenea certificat, turistilor li se va cere prezentarea unui test PCR (nu mai vechi de 180 zile, dar nu mai devreme de 11 zile de la intarea in tara), a unui test rapid - antigen negativ efectuat cu nu mai mult de 48 ore de la intrarea in tara (un al doilea test trebuie facut in Croatia la 10 zile de la primul test) sau un certificat medical care sa ateste dovada trecerii prin boala (certificat medical nu mai vechi de 180 zile, dar nu mai devreme de 11 zile de la intrarea in tara).Persoanele care nu prezinta la intrarea pe teritoriul croat rezultatul negativ al unui pentru depistarea infectiei cu virusul SARS-CoV-2 au posibilitatea de a efectua un test molecular tip PCR sau test rapid antigen, dupa intrarea in Republica Croatia, pe cheltuiala proprie, cu obligatia de a intra in autoizolare pana la primirea unui rezultat negativ. Exceptie fac copii sub sapte ani. In caz de nerespectare a conditiilor, se impune o carantina de 10 zile. Ambasada Croatiei reaminteste faptul ca turistii trebuie sa faca dovada achitarii integrale a cheltuielilor de cazare pe toata durata sederii, pentru a li se permite intrarea in tara.Incepand cu 12 aprilie, Muntenegru permite intrarea in tara oricarui vizitator care poate face dovada ca este vaccinat cel putin 7 zile inainte de intrarea in tara. In lipsa acesteia, calatorilor li se va solicita fie testul molecular tip PCR cu rezultat negativ pentru infectia cu virusul SARS-CoV-2 (trebuie sa fie eliberat de un laborator inregistrat si sa aiba o valabilitate de 48 de ore), fie rezultatul pozitiv al unui test serologic - anticorpi clasa IgG (trebuie sa fie eliberat de un laborator inregistrat, iar valabilitatea acestuia sa nu fie mai mare de 30 de zile). Nerespectarea conditiilor duce la masuri de autoizolare obligatorii de 14 zile. Pot intra in Slovenia cetatenii Romania care un certificat de vaccinare anti-COVID-19, cu mentionarea unui termen de cel putin 7 zile de la vaccinarea cu a doua doza de vaccin Pfizer/Biontech, cel putin 14 zile de la a doua doza de vaccin Moderna sau cel putin 21 de zile de la prima doza de vaccin AstraZeneca.Mai sunt exceptate de la obligatia carantinarii de 10 zile persoanele care prezinta la intrarea in Slovenia: un test molecular tip PCR cu rezultat negativ pentru infectia cu SARS-CoV-2, nu mai vechi de 48 ore de la recoltare, efectuat intr-un stat membru UE;un test rapid de antigen efectuat numai intr-un stat membru UE/spatiul Schengen, cu o valabilitate de 24 de ore de la recoltare; un test molecular tip PCR cu rezultat pozitiv efectuat cu cel putin 21 de zile anterior intrarii, dar nu mai mult de sase luni, sau o adeverinta medicala (numai din statele membre UE si ale spatiului Schengen) care atesta vindecarea persoanei de COVID-19 si absenta simptomelor, eliberata cu maximum 6 luni anterior sosirii.De la 2 februarie, pot intra in Estonia persoanele care au efectuat vaccinul complet impotriva virusului SARS-CoV-2 in ultimele 6 luni.De asemenea, pot ocoli autoizolarea de 10 zile si testarea cei care nu mai prezinta simptome ale infectiei cu virusul SARS-CoV-2 si nu au trecut mai mult de 6 luni de cand au fost declarati vindecati. Pentru perioada 12 - 18 aprilie 2021, cetatenii Romaniei (cu rata de infectare de 399/100.000) sunt obligati la autoizolare, deoarece rata de infectare cu SARS-CoV-2 in aceste state depaseste pragul de 150/100.000 de locuitori. Restrictiile nu se aplica persoanelor care calatoresc din Danemarca, Finlanda, Portugalia, Vatican si Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord. Pot intra in Lituania persoanele care au fost vaccinate impotriva COVID-19 cu ambele doze (si pot prezenta un certificat medical care sa ateste vaccinarea) si persoanele care au fost confirmate cu infectia cu virusul SARS-CoV-2 si s-au vindecat (in acest caz trebuie prezentata dovada testului pozitiv, tip PCR sau antigen, tradus in limba lituaniana, engleza sau rusa).Testele serologice pentru anticorpi nu mai sunt acceptate la intrarea pe teritoriul acestui stat. Suplimentar acestei masuri, persoanele nevaccinate care sosesc in Lituania trebuie sa se autoizoleze pentru o perioada de 10 zile, cu posibilitatea suspendarii masurii dupa o perioada de 7 zile daca efectueaza un test al carui rezultat este negativ. Totodata, toate persoanele care intra in Republica Lituania trebuie sa completeze formularul Centrului National Lituanian de Sanatate Publica ( NPHC ) si sa prezinte confirmarea primita - codul QR - la momentul imbarcarii.Pentru a li se permite sa calatoreasca in Belize, tara situata in America Centrala, calatorii trebuie sa prezinte un card de vaccin COVID-19 care sa ofere dovada vaccinarii complete cu cel putin doua saptamani inainte de sosire. Cei care nu au fost vaccinati trebuie sa prezinte un test negativ COVID-19 PCR, efectuat cu cel mult 96 de ore inainte de calatorie , sau un test negativ cu antigen rapid, efectuat cu cel mult 48 de ore inainte de calatorie. Copiii cu varsta sub cinci ani sunt exceptati. De asemenea, este necesara completarea unei Aplicatii pentru sanatate De la 24 februarie, oricine intra in Guatemala trebuie sa prezinte fie un certificat de vaccin COVID-19 cu vaccinarea finalizata cu cel putin doua saptamani inainte de sosire, un test negativ COVID-19 efectuat in termen de 72 de ore de la sosire, fie o dovada ca a fost testat pozitiv si indecat de COVID-19 in termen de trei luni pana la sosire sosire. In caz contrar, este impusa carantina de 14 zile. Copiii sub 10 ani sunt scutiti de la aceste masuri.De la 17 martie, Ecuador a emis noi reguli pentru intrarea in tara, puse in aplicare incepand cu 22 martie. Oricine poate intra in Ecuador, atata timp cat are un certificat de vaccinare COVID-19, poate prezenta un test negativ COVID-19 PCR sau antigen efectuat cu cel mult trei zile inainte pana la sosirea in Ecuador sau au fost diagnosticati si recuperati din COVID-19 si sunt fara simptome. Copiii cu varsta sub doi ani sunt scutiti. Este necesara o declaratie privind sanatatea calatorului, care poate fi descarcata aici La intrarea in Polonia, sunt exceptate de la obligatia intrarii in carantina, precum si de la cea a prezentarii unui rezultat negativ al unui test pentru infectia cu SARS-CoV-2 persoanele care au fost vaccinate impotriva COVID-19, cu un vaccin autorizat in UE (prin administrarea ambelor doze) si persoanele care detin un document care sa ateste ca au fost plasate in carantina, izolate la domiciliu sau spitalizate in urma confirmarii infectarii cu virusul SARS-CoV-2, in ultimele sase luni anterioare datei trecerii frontierei Republicii Polone. Periaoda de autoizolare este de 10 zile.Ministrul Economiei si Turismului, Claudiu Nasui, a anuntat ca, incepand cu data de 16 aprilie, Grecia va incepe sa primeasca turisti romani doar pe baza unui document de calatorie - Passenger Locator Form (PLF - care se poate descrca aici ), un test PCR negativ sau certificat de vaccinare. Potrivit MAE , pana la acea data, sunt permise doar calatoriile esentiale, iar intrarea pe teritoriul Republicii Elene nu se poate face in scop de turism, vizita etc., acesta fiind in carantina totala (lockdown). Un plan care va permite turistilor vaccinati sa intre in Israel va fi finalizat in termen de o saptamana, a anuntat, in data de 9 aprilie, ministrul turismului, Orit Farkash-Hacohen.In prezent, non-cetatenilor le este permis a intra doar pentru a-si vizita rudele de gradul intai. Acestia trebuie sa prezinte documentatia privind inocularea sau recuperarea COVID si dovada relatiei cu cei pe care ii vor vizita.De asemenea, calatorii straini care doresc sa intre in Israel trebuie sa completeze o Declaratie de intrare a pasagerilor, plus o autorizatie de intrare certificata de un consulat israelian sau de Autoritatea pentru Populatie si Imigrari. Ambele documente trebuie prezentate in timpul controlului de frontiera al Israelului, impreuna cu un rezultat negativ al testului PCR (covid).Auto-carantina va fi obligatorie si timp de pana la 14 zile intr-o cazare desemnata de stat, in cazul in care calatorul provine dintr-o tara rosie (cum este Romania).