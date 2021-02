In ce tari putem merge, fara restrictii, daca ne-am vaccinat de Covid-19

Acum, cand vaccinurile au sosit si au inceput campaniile de vaccinare in toata lumea, exista cateva tari care au deschis granitele fara restrictii pentru a permite accesul vizitatorilor imunizati.Din pacate pentru amatorii de calatorii, optiunile sunt putine in momentul de fata, semn ca aparitia vaccinului nu echivaleaza neaparat ca reluarea vietii dinainte de pandemie.Unde putem merge daca ne-am vaccinat si cu a doua doza de vaccin?Aceasta insula exotica, din Oceanul Indian, a inceput sa scuteasca calatorii complet vaccinati de cerintele sale de carantina inca din ianuarie. Vizitatorii vaccinati pot proveni din orice parte a lumii, dar trebuie sa detina un certificat de vaccinare de la autoritatea nationala de sanatate care sa ateste ca au primit ambele doze de orice vaccin COVID-19 si trebuie sa soseasca in continuare cu rezultate negative ale unui test PCR luate in termen de 72 de ore de la calatorie Cu un certificat care demonstreaza ca au fost complet vaccinati impotriva COVID-19, calatorilor din Uniunea Europeana si alte tari aflate pe lista cerde a autoritatilor, li se permite sa intre in Polonia fara a fi supusi unei carantine standard de 10 zile.Situata la intersectia dintre Europa si Asia, Georgia a decis, de asemenea, sa ridice restrictiile standard de calatorie pentru cei care au fost complet vaccinati. Autoritatile au anuntat recent ca vizitatorii straini care au primit ambele doze de orice vaccin COVID-19 pot intra in tara fara a fi nevoie sa indeplineasca o cerinta de testare.Aceasta natiune baltica europeana impune in prezent o carantina standard de 10 zile la sosiri, cu exceptia anumitor tari care au fost considerate cu risc scazut si necesita dovada rezultatelor negative dintr-un test PCR efectuat in termen de 72 de ore inainte de sosirea in Estonia.Estonia renunta la cerintele sale de carantina pentru cei care au fost complet vaccinati impotriva COVID-19 cu un vaccin de la unul dintre cei noua producatori, inclusiv cei trei care au fost aprobati de Uniunea Europeana (UE): Moderna, Pfizer-BioNTech sau Oxford-AstraZeneca. Cei care au avut deja si s-au recuperat de la COVID-19 in ultimele sase luni pot, de asemenea, sa ocoleasca restrictiile de calatorie ale Estoniei daca pot furniza un certificat de medic in acest sens, precum si un rezultat recent al testului PCR negativ pentru a dovedi ca nu mai sunt infectati.Acestor tari le se alatura Romania, care incepand cu 18 ianuarie, a ridicat cerinta carantinarii pentru calatorii provenind din tari acceptate care au fost complet vaccinati impotriva COVID. Acesti vizitatori trebuie sa furnizeze dovezi ca au avut ambele doze de vaccin, cel de-al doilea fiind administrat cu cel putin 10 zile inainte de sosirea lor in Romania.Asadar, in acest moment, putem merge doar in Seychelles, Estonia, Polonia si Georgia, daca am fost vaccinati cu ambele doze. Alte doua tari se pregatesc sa permita accesul vizitatorilor imunizati.Aceasta natiune insulara din estul Mediteranei a fost prima care si-a anuntat planurile de a permite calatorilor complet vaccinati sa ocoleasca carantina in decembrie. Cu dovada ca au primit ambele doze de vaccin COVID-19, vizitatorii vor putea, de asemenea, sa intre in tara fara a furniza un rezultat negativ al testului PCR la sosire. Cu toate acestea, aceasta scutire se va aplica probabil numai calatorilor care vin din tarile aflate pe lista "sigura" a Ciprului, care este reevaluata saptamanal.Cand a fost anuntat planul, oficialii au indicat ca noile reguli vor intra in vigoare la 1 martie, desi guvernul nu a confirmat inca acest lucru ca fiind data oficiala de incepere.Islanda a anuntat ca va permite calatorilor complet vaccinati din UE, alaturi de Liechtenstein, Norvegia si Elvetia, sa ocoleasca cerintele de carantina si test PCR la intrare, incepand cu 1 mai. Acesti vizitatori vor trebui sa furnizeze documente valabile care sa demonstreze ca au primit ambele doze din unul dintre cele trei vaccinuri principale: Moderna, Pfizer-BioNTech sau Oxford-AstraZeneca.CITESTE si