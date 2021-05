Taxa de 5 lei impusa turistilor care merg in statiunile din sudul litoralului romanesc. Cum va fi incasata la nivel local

Persoanele care sunt exceptate de la plata:

Veteranii de razboi

Vaduvele de razboi si vaduvele nerecasatorite ale veteranilor de razboi

Fostii detinuti politici

Persoanele cu handicap grav sau accentuat

Persoanele incadrate in gradul I de invaliditate

Reprezentantii legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat si ai minorilor incadrati in gradul I de invaliditate

Posesorii biletelor de tratament emise de Casa Nationala de Pensii Publice si Case Teritoriale

Persoanele asigurate prin C.A.S. care beneficiaza de servicii de tratament pe baza de trimitere medicala

"Se aproba instituirea taxei speciale de statiune in municipiul Mangalia , incepand cu data de 01.01.2021. Taxa speciala se instituie in vederea promovarii turistice a Municipiului Mangalia si a statiunilor arondate, reprezentand venit cu destinatie speciala la bugetul local", se arata in Hotararea adoptata de Consiliul Local Mangalia, potrivit Adevarul.ro Documentul specifica ca taxa este necesara pentru dezvoltarea destinatiilor turistice si va fi utilizata pentru infrastructura, intretinere si pentru punerea in valoare a patrimoniului turistic.Taxa va fi achitata la cazare, nu se percepe T.V.A si urmeaza sa fie inregistrata in contabilitate distinct de pachetul de servicii.