Aventura românilor care au străbătut Balcanii pe bicicletă. Cât timp au făcut din Grecia până la Timișoara

Radu Ticiu pedalează de câțiva ani buni, dar soția sa, Maria Ticiu a descoperit pedalatul abia în pandemie. Fiecare are la activ, anul acesta, în jur de 3.000 de km făcuți cu bicicleta.Cei doi soți au pedalat sute de kilometri , prin Grecia, Macedonia, Serbia și România.Au pornit în această aventură din cel mai sudic punct al Europei, Gavdos. Au dormit mai mult în cort, pe plajă, dar au petrecut și două sau trei nopți la pensiuni Soții Ticiu au plecat din apropierea insulei Gavdos către Timișoara în 14 iulie și au terminat traseul în 26 iulie. După 700 și ceva de kilometri și o aventură de aproape două săptămâni, Radu și Maria își fac planuri să bată Europa-n lung și-n lat pe biciclete.„Scapi de presiunea timpului, când mergi cu mașina ești întotdeauna cu piciorul în accelerație și vrei să ajungi acasă. Pedalatul înseamnă libertate, o cale extrem de simplă de a ajunge în natură, posibilitatea de a ne autodepăși, de a rămâne uimiți de cât de mult poți face. Sunt interacțiuni super faine cu oameni”, a declarat Radu Ticiu pentru tion.ro Radu și Maria vor să-și împărtășească experiența și să-i facă și pe alți iubitori de pedalat să își depășească limitele."Bun, suntem acasă!Aventura s-a sfârșit cu bine, ne-a plăcut mult! Am adunat trăiri, gânduri, informații pe care, din motive tehnice nu am reușit să ”le livrăm” live, dar vrem să le împărtășim chiar si post factum, în următoarele săptămâni, cu cei care ne urmăresc.Începem cu câteva imagini din prima și ultima zi a periplului!", au scris cei doi pe pagina creată special pentru acest proiect, pe Facebook În comentarii, oamenii își arată entuziasmul pentru aventura cuplului și se simt inspirați:"Grozav, m-a inspirat să mă reapuc de pedalat, după mai bine de 10 ani. Minunat!""Minunate, gândurile, drumul, poveştile! Voi, incredibili!""Foarte fain! Felicitări pentru determinare, pentru exemplul dat celorlalți, pentru experiență!"Radu Ticiu este cunoscut în Timișoara, datorită proiectelor de IT în care se implică. De mai bine de 15 ani lucrează cu tineri antreprenori, cu studenți, iar în timp a lansat un proiect educațional nonformal în domeniul informaticii și a ajuns să lucreze cu mii de copii din Timișoara pasionați de tehnologie.