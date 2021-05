Top 5 insule pustii in care esti singur cu natura si poti calatori vara aceasta VIDEO

Laguna Yalahu, Holbox, Mexic

Insula Saona, Republica Dominicana

Bottom Bay Beach, Barbados

Arhipelagul Perlelor sau Insulele Perlelor, Panama

Insula Apulit, Filipine

Ziare.com va prezinta cateva insule aproape pustii in care veti trai experiente inedite.Mica insula de pe coasta Cancanului, Holbox, a fost ascunzatoare de pirati in trecut. Experientele traite aici sunt incomparabile. Multitudinea de baruri in aer liber, cafenele si buticuri fancy completeaza o vacanta de vis. Plajele sunt curate si mereu pregatite de turisti si se poate inota chiar cu rechinii.Pentru o evadare 100%, puteti merge cu caiacul prin laguna Yalahau. Hotelurile luxoase, aszate chiar pe malul apei, sunt mereu pregatite de oaspeti.Insula Saona este cea mai mare insula adiacenta a Republicii Dominicane, in sudul tarii, situat in grupa de insule Antilele Mari si apartinand provinciei La Altagracia. Este parte a Parcului National de Est si este inconjurata de Marea Caraibelor.Insula este o atractie turistica pentru plajele sale superbe si peisajul tropical. Aici traiesc doar 500 locuitori, in doua sate, Mano Juan, un sat de pescari cu case din lemn, si Catuano, care gazduieste un mic detasament naval.Daca ajungeti aici, va puteti bucura de faimoasele sale recife de corali si naufragii, inainte de a va relaxa pe plajele cu nisip alb. Insula face parte dintr-un parc national protejat si este un paradis pentru animale salbatice.Barbados este o tara insulara situata intre Marea Caraibelor si Oceanul Atlantic, care face parte din Antilele Mici.Barbados este inconjurata de recife de corali care prezinta epavele a peste 200 de nave pierdute din secolul al XVII-lea. O adevarata aventura o reprezinta plaja Bottom Bay. Inconjurata de stanci de corali si palmieri, plaja cu nisip fin si cu putini oameni este perfecta pentru evadare si izolare.Arhipelagul perlelor este un grup de 200 de insule in Panama, la 48 km de coasta Pacificului. Insulele private sunt pentru persoane cu spirit de aventura si antrenament de supravietuire. Unele sunt nelocuite, adevarate jungle, iar cateva zile petrecute acolo v-ar oferi experiente mai ceva ca la Survivor.Departe de Civilizatie, turistii care ajung aici se bucura in voie de soare, de plajele parca nemarginita si de apa cristalina.Filipine este formata din peste 7 mii de insule, cele mai mari fiind Luzon, Visayas si Mindanao. Relieful este muntos si de origine vulcanica. De altfel, tara este inclusa in Cercul de Foc al Pacificului.Multe insule sunt nepopulate aici. Este si cazul Insulei Apulit, cu zero populatie.Apulit este un paradis al plajelor curate, stanci imense de calcar, vegetatie tropicala si apa atat de limpede incat puteti numara boabele de nisip de pe fundul oceanului.