Topul celor mai spectaculoase insule putin cunoscute din Grecia pentru o vacanta perfecta vara aceasta VIDEO

Folegandros este secretul cel mai bine pastrat al Greciei. Plajele sale sunt deosebite si pline de romantism.La doar o ora de Santorini, Folegandros are un peisaj de poveste. Apusul de soare privit pe aceasta isula nu trebuie ratat, la fel si o cina romantica pe malul marii.Insula nu are aeroport, asa ca multimea de turisti este tinuta la distanta. Aici vin cei care cauta placeri simple, izolare si cazare eleganta. O alta destinatie speciala din Ciclade este Milos. Insula s-a format prin activitate vulcanica si este unica. Peisajul este numai bun de fotografiat si de pus pe retelele sociale. Plajele de aici nu seamana cu altele pe care sa le vedeti in alta parte. Frumusetile naturale sunt completate de casute colorate langa mare, care sunt folosite pentru depozitarea barcilor de pescuit in timpul iernii.Pe Insula Milos gasim una dintre cele mai frumoase plaje din Europa - Kleftiko. Nu o sa va plictisiti daca alegeti sa stati cateva zile aici. Destinatia este perfecta pentru un concediu de vara.Aceasta insula superba se gaseste in imediata apropiere a Atenei. Face parte din lantul de insule Argo-Saronic, si este perfecta chiar si pentru de excursie de o zi. De indata ce vei pasi pe aceasta insula vei fi cucerit. Vehiculele nu sunt permise pe Hydra si veti trai o adevarata evadare din urban, fara traficul si poluarea din viata moderna. Portul este unul dintre cele mai frumoase din Grecia.Insula a gazduit de-a lungul anilor multi scriitori, poeti si artisti. Nu sunt prea multe de facut pe restul insulei, din cauza lipsei de drumuri, dar orasul principal este un paradis de iahturi si este animat de petreceri vara.O alta insula aflata la o distanta foarte mica de Atena este Andros. Insula a fost protejata de turismul de masa de catre localnici, insa isi face un renume pentru o destinatie de top pentru eco- turism , wellness, drumetii si arte.Exista o multitudine de plaje fantastice in jurul insulei. Vegetatia e parca la ea acasa, te vei simti ca pe o insula salbatica daca ajungi aici. Insula are si multe parauri si totul pare neatins de omul modern.Naxos este putin diferita fata de restul insulelor din Ciclade - incorporeaza stiluri venetiene, iar plaja din oras este spectaculoasa. In afara de plaja, puteti sa faceti si alte activitati: admirati peisajele superbe de pe Muntele Zeus, plimbari in satele istorice de munte sau la templele antice sau puteti face drumetii in natura. Nu se formeaza aglomeratii de persoane aici, chiar si in plin sezon , poti gasi o plaja doar pentru tine, iar nisipul este extrem de fin si apa perfecta pentru baie.Rodos este cea mai mare si cea mai estica insula dintre insulele grupului Dodecaneze in Marea Egee si a patra ca marime din Grecia, situata mult mai aproape de tarmul turcesc decat de cel al patriei mama.Insula se mandreste cu una dintre atractiile cele mai apreciate ale Marii Egee - orasul sau vechi medieval bine conservat. Coasta de est este plina de plaje uluitoare, in timp ce partea de vest este acoperita de paduri dense, podgorii si biserici. Rhodos este una dintre cele mai sudice si cele mai calde insule, deci o alegere perfecta pentru iubitorii de vara.Pe insula Amorgos veti gasi peisaje stancoase, arhitectura deosebita si plaje perfecte, care isi asteapta turistii.Amorgos este una dintre cele mai indepartate insule grecesti, perfecta pentru turisti hippie si spirite libere. Are chiar si o plaja naufragiata care rivalizeaza cu faimosul Navagio din Zakynthos.