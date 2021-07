Topul celor mai luxoase hoteluri din Dubai. Cat te costa o noapte la celebrul Burj Al Arab FOTO

Grad de ocupare de 58%

Burj Al Arab, cel mai luxos hotel din lume

Hotelul Atlantis Dubai - camere in stil arab si marin

Hotelul JW Marriot Marquis

Ca si comparatie, in 2019 Dubaiul a fost vizitat de 82.820 de turisti romani , iar in 2020 de peste 30.000. In lunile urmatoare se asteapta insa o crestere a numarului de turisti romani cu 60%, arata cele mai recente statistici furnizate de Departamentul de Marketing pentru Turism si Comert din Dubai (Dubai Tourism).Concret, Dubai a marcat un an de la redeschiderea frontierelor catre turisti.Cererea redusa pentru sejururi in randul rezidentilor din Emiratele Arabe Unite, atat emiratieni, cat si expati din peste 200 de nationalitati, a determinat cresterea turismului, ocuparea hotelurilor crescand semnificativ de la 35% in iulie 2020 la 58% in mai 2021.Ocuparea hotelurilor din Dubai a atins punctul culminant in decembrie 2020 (69%) si in ianuarie 2021 (66 %), orasul ocupand locul al doilea la nivel global in ceea ce priveste ocuparea, dupa Singapore si inaintea Parisului si Londrei.De departe, Burj Al Arab este una dintre minunile din Dubai, fiind si cel mai scump hotel din lume. Cu o inaltime de peste 321 de metri, Burj Al Arab este a patra constructie ca inaltime la nivel mondial.Hotelul este situat la 300 de metri in largul plajei Jumeirah, constructia fiind finalizata in 1999.Cladirea adaposteste si cel mai inalt atrium din lume. Acesta se inalta la 182 de metri deasupra pamantului si ofera acces la toate cele 202 camere de lux din hotel. In acest hol grandios, vei remarca coloanele inalte, placate cu aur de 22 de carate.Doua nopti de cazare la Burj al Arab costa 6.270 de lei, cu mic dejun inclus.Situat pe insula Palm Jumeirah din Dubai, hotelul de 5 stele, Hotelul Atlantis se bucura de o plaja privata cu nisip si are vedere impresionanta la Golful Arabic.De asemenea, oaspetii au la dispozitie un acvariu subacvatic, activitati de inot cu delfinii si acces gratuit la parcul acvatic Aquaventure si la acvariul Lost Chambers. Oaspetii pot admira vederea uimitoare la The Palm si la orizontul orasului Dubai.O noapte de cazare la Hotelul Atlantis costa 2.200 de lei in luna iulie 2021.Unul dintre cele mai inalte hoteluri din lume, JW Marrios Marquis se distinge prin faptul ca are camerele impartite intre cele doua turnuri, ambele oferind o vedere panoramica asupra orasului Dubai.Ultimul etaj al hotelului este situat la o altitudine de 400 de metri deasupra solului. Un alt mare avantaj al acestui hotel il reprezinta restaurantul sau, care dispune de cei mai buni bucatari din lume.O noapte costa intre 700 si 1.200 de lei, in functie de facilitatile camerei."Noile date arata ca revenirea turismului din Dubai creste, in ciuda provocarilor actuale cu care se confrunta pietele internationale. Datele crescande ale redresarii nu reflecta doar punctele forte ale sectorului turistic din Dubai si diversitatea pietelor sale sursa, ci si rezistenta economica si agilitatea emiratului in fata unui mediu global care fluctueaza rapid. Mai mult, capacitatea Dubaiului de a implementa un regim de protocol de precautie riguros a facut din oras una dintre cele mai sigure destinatii din lume pentru calatori", a declarat HH Sheikh Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Printul Mostenitor din Dubai.