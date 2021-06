Turisti romani care aveau bilete pentru Grecia, pagubiti de o agentie de turism. Ministerul Economiei si Turismului a intervenit

Potrivit informatiilor obtinute de News.ro, problemele companiei au aparut dupa decesul patronului agentiei de turism, Boris Mouzenidis, in luna martie a acestui an."Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului (MEAT) s-a autosesizat in cazul suspendarii temporare a activitatii agentiei de turism organizatoare Mouzenidis Travel Greece, care, prin intreruperea prestarii serviciilor in perioada 18 iunie-31 iulie 2021, a pagubit 1.303 de romani care urmau sa isi petreaca vacanta in Grecia, cu o suma totala de aproximativ 450.000 euro", a informat ministerul."In acest sens, pentru a indentifica situatia reala, cu scopul de a veni in sprijinul romanilor pagubiti, dar si a operatorilor economici din tara implicati, un prim demers intreprins de MEAT a fost initierea urgenta a unui dialog cu autoritatile din Grecia. Prin intermediul unei corespondente oficiale, la nivel inalt, au fost cerute lamuriri suplimentare in legatura cu masurile de protectie pentru turistii romani ale caror vacante au fost afectate, cu sublinierea parghiilor legale prin care guvernul elen poate interveni in deblocarea crizei, si transmiterea unei pozitii ferme, in ceea ce priveste declararea insolventei operatorului economic", mai arata ministerul.Daca ipoteza este adevarata si Mouzenidis Travel Greece si-a declarat insolventa, romanii pagubiti ar putea beneficia de protectie. Conform art. 17, alin. (1) din Directiva (UE) 2015/2302 a Parlamentului European si a Consiliului din 25 noiembrie 2015 privind pachetele de servicii de calatorie si serviciile de calatorie asociate, "statele membre se asigura ca organizatorii stabiliti pe teritoriul lor ofera garantii privind rambursarea tuturor platilor efectuate de catre sau pe seama calatorilor, in masura in care serviciile relevante nu sunt furnizate ca urmare a insolventei organizatorului"."Facem apel la agentiile de turism intermediare din tara, partenere Mouzenidis Travel Greece, care au facilitat achizitionarea vacantelor, sa acorde in continuare asistenta clientilor afectati si le multumim, pe aceasta cale, pentru initiativa lor, ca raspuns la criza, de a plati din efort propriu contravaloarea serviciilor catre aceleasi destinatii ori altele, in conformitate cu optiunea turistilor, sau chiar de a returna banii. In contrapartida, MEAT va sprijini demersurile intreprinse pentru recuperarea sumelor achitate catre agentia de turism elena. Precizam ca pe masura ce dialogul cu autoritatile din Grecia avanseaza, vom reveni cu precizari", mai arata ministerul.