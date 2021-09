Cea mai scumpă vacanță vândută în 2021 în România: 75.000 de euro. Traseul urmat de clientul de lux și locurile în care s-a cazat

Cea mai scumpă vacanţă a verii a fost un circuit Franţa-Italia, pe traseul Riviera franceză-Florenţa (Toscana), care a costat 75.000 de euro.”Vara 2021 a cunoscut o efervescenţă turistică în zona de lux , iar turiştii români amatori de vacanţe premium au ales luxul european. Nordis Travel, a vândut în sezonul estival pachete turistice în valoare de 2,5 milioane de euro pentru destinaţii precum Riviera franceză, Italia, Turcia, Grecia sau România. Pentru o vacanţă de lux cu 7 nopţi de cazare şi turiştii români au plătit, în medie, peste 2.000 euro de persoană”, anunţă agenția.„S-a ajuns la această sumă (n.r. - 75.000 de euro) pentru că turiştii au dorit cazări în locuri extraordinare, care să fie în sine o experienţă. Hotel De Paris din Monaco, Hotel Four Seasons din Florenţa şi cazarea din Il Borgo Santo Pietro Toscana. În fiecare dintre aceste locuri minunate au ales să fie cazaţi în suite. Un exemplu este Fresco suite de la Four Seasons Florenţa, care are o frescă renascentistă pe tavan”, a precizat Anca Drugan, CEO Nordis Travel.Printre extravaganţe s-a aflat o cursă private jet cu aterizare pe aeroportul Dalaman (Turcia) şi transfer cu elicopterul către resortul D Maris Bay. La retur, transferul către aeroport s-a făcut cu un speedboat, urmat de transfer terestru cu o limuzină de lux. Turiştii care au apelat la acest pachet au experimentat practic toate mijloacele de transport, pentru o experienţă cu adevărat deplină.„Am consemnat şi un record de 4 zboruri private jet într-o singură zi, pentru persoane care au avut la dispoziţie o zi întreagă o aeronavă şi echipajul acesteia, astfel încât să rezolve toate cele necesare zburând între patru ţări în mai puţin de 12 ore”, a adăugat Anca Drugan.De asemenea, un weekend ”de lux” în Delta Dunării a costat 6.800 de euro pentru doi adulţi. Turiştii au ajuns cu elicopterul la resortul de 5 stele, au fost cazaţi două nopţi într-o suită, cu mic dejun inclus, şi au făcut excursii la Pădurea Letea şi pe canale, la pescuit. De asemenea, au optat pentru cină pe barcă, la apus.De altfel, unele resorturi de pe litoral au făcut şi din România o destinaţie premium. Turiştii români care au ales să se bucure de câteva zile de o vacanţă specială aproape de casă au plătit până la 500 de euro pentru o cameră. Cea mai scumpă noapte de cazare pe litoralul românesc a costat 1.200 de euro, în luna august, şi a inclus cazare cu mic dejun în apartament cu jacuzzi la un hotel de 5 stele.Agenţiile de turism au observat un comportament special al turiştilor în acest an: au preferat rezervările last minute, pentru că foarte mulţi şi-au ales destinaţiile în funcţie de listele cu restricţii de călătorie publicate săptămânal şi s-au orientat în general către ţările de pe lista verde.Ei au ales să rămână în Europa şi să plătească sensibil mai mult decât în anii trecuţi pentru o noapte de cazare în Italia sau Franţa, de exemplu, adică peste 400 de euro pe noapte la hoteluri bine cotate. Au cheltuit astfel cât pentru o vacanţă în ţări exotice.Destinaţiile de lux preferate de turiştii români au inclus resorturi din Grecia, Italia, Spania şi Franţa, datorită numeroaselor atracţii turistice, gastronomiei şi plajelor cu nisip fin.„Italia a fost de altfel marea surpriză a sezonului datorită frumuseţii sale neasemuite, dar şi numărului scăzut de cazuri Covid, frecvenţei şi varietăţii zborurilor directe, respectiv datorită procedurilor relativ simple de călătorie. De altfel, foarte multe vedete din România au mers în vacanţe pe insula Capri, în Toscana sau pe yachturi de-a lungul coastei Amalfitane”, a mai spus Anca Drugan, CEO Nordis Travel.Riviera franceză a fost o destinaţie aparte în această vară, mai spun reprezentanţii agenţiei de turism, care au făcut un portret-robot al turistului care preferă Coasta de Azur: este în general un turist exigent, cu posibilităţi peste medie, care caută hoteluri de 4 si 5 stele, ştie ce îşi doreşte şi nu se află la prima călătorie în această destinaţie, pe care o preferă pentru shopping şi datorită experienţei pe care a trăit-o deja (gastronomie, plajă).