Turistii romani povestesc cu nonsalanta cum au dat spaga cand au tranzitat Macedonia: "Vamesul mi-a zis sa pun 20 de euro in acte"/ "Merge si cu 5 euro, noi asa am trecut"

T. G. isi impartaseste experienta pe forum. La intoarcerea in Romania, din Grecia, a tranzitat Macedonia. Spune ca detinea un formular, doar ca nu era verde culoarea hartiei, astfel ca "s-ar fi inteles" cu vamesul."La vama din Macedonia,in drum spre Romania, cartea verde (asigurarea) inseamma sa fie verde hartia!!! In Romania nu se mai listeaza de ceva vreme decat pe hartie normala.Vamesul a rezolvat direct si fara ocolisuriAm aflat in vama din Romania ca nu avem un acord, in aceasta privinta, cu Macedonia si ca am scapat ieftin. Puteam fi intorsi din drum si sa facem pe formular verde cu un cost de 50 euro. Prin urmare nu va panicati,", a scris el pe Facebook Oamenii s-au grabit sa impartaseasca, de asemenea, experientele similare.M. M.: "Si pe noi ne-aieri vamesul, tot asa, cu 20 de euro! Si dupa ce a extras banii din pasaportul fetitei, ne-a spus ca ne-a lasat sa trecem doar pentru ca avem copil".A. D.: "Eu m-am tiganit cu el la 10 euro"C. M.: "Ieri am dat si noi 20 Euro spaga la vames pt ca nu aveam Pasapoarte ci doar ID (CI) altfel nu ne lasau sa trecem.Vechi metehne ale comunismului, ale coruptiei etc.Spagari de 2 lei".C.C.: "Merge si cu 5 euro. Noi asa am trecut".G. D.: "Voi sunteti de vina ca mai tranzitati Serbia si Macedonia, eu personal am revenit in tara fix pe unde am plecat in Grecia, adica prin Bulgaria, tocmai ca stiam din anii trecuti ce specimene de vamesii sunt in aceste doua tari, cand vom proceda cat mai multi la fel atunci vor vedea cum este cu adevarat sa pierzi bani".