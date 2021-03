Uniformizarea la granita: test COVID sau certificat de vaccinare pentru turistii care vin in Romania. "Noi i-am propus ministrului"

Declaratiile ministrului Nasui

Se urmareste o uniformizare a cerintelor prin care un turist va trebui sa le bifeze pentru a putea intra intr-o anumita tara. Si daca pana acum se discuta, fie de vizitarea unei tari doar daca ai vaccinul facut sau daca prezinti un test COVID negativ, fie un test antigen, acum se iau in calcul ca toate cele trei variante sa fie valabile.Desi testarea turistilor straini la intrarea in Romania a starnit critici din partea unor agentii de turism, acestea sunt prea putine pentru a-si face simtita prezenta, mai ales ca nu au o argumentatia buna in favoarea lor.Potrivit presedintelui ANAT, Dumitru Luca, declaratiile date de ministrul Economie, Claudiu Nasui, legate de masurile de siguranta, vin de la turoperatori."Noi i-am propus ministrului tocmai acest model pentru ca include mai multe optiuni, fie dovada ca ai trecut prin boala si ai anticorpi, fie ca te-ai vaccinat sau in ultima instanta, testul anti-COVID negativ", ne-a declarat Dumitru Luca.Potrivit lui, la nivel de UE catre acest lucru ne indreptam pentru ca este foarte important pentru a putea functiona din nou schema zonei Schengen si, in general, restul tarilor din UE."Ar fi foarte util sa fie o abordare comuna din partea tuturor statelor. Pentru ca daca ti-ai propus sa faci un circuit prin Europa prin cinci tari si fiecare are o cerere diferita, mai bine nu mai faci nimic. Avantajeaza si circuitele, pe de o parte, pe de alta parte este un mod unitar de a aborda problema si atunci se pot face rezervari cu anticipatie mai mare, se pot creiona rezervari de grup si se poate relansa turismul international. In ceea ce ne priveste si pe noi se poate redeschide turismul de incoming", ne-a mai declarat seful ANAT.Autoritatile romane analizeaza posibilitatea ca turistii straini care vor sa viziteze Romania sa prezinte obligatoriu un test Covid negativ la intrarea in tara, a anuntat ministrul Economiei, Mediului de Afaceri si Turismului, Claudiu Nasui."Trebuie sa existe un mod in care sa ne recunoastem reciproc, sa stim ce inseamna, de exemplu, test de anticorpi, test Covid negativ sau ca procesul de vaccinare a avut loc cu vaccinuri aprobate. Adica niste recunoasteri mutuale, bilaterale macar, ale unor documente", a declarat Nasui.Potrivit lui, la nivelul UE sunt mai multe discutii, dar deocamdata nu exista o concluzie a lor."Ca ministru, dorinta mea este ca oamenii sa se poata duce cat mai usor in vacante si industria noastra sa poata profita. Economia beneficiaza de pe urma turismului, e practic ca un export, ca vine lumea si isi lasa aici valuta", a mai spus ministrul.Acesta spune ca, desi nu este un mesaj popular, avem deja un val trei incipient sau in toi si trebuie sa punem sanatatea pe primul plan."Trebuie sa tinem cont si de sanatatea romanilor. Ne dorim deschidere, dar trebuie sa fie in limitele pe care ni le permit epidemiologii. Prioritatea principala a autoritatilor romane este combaterea pandemiei", a mai spus el.