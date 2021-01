Vacanta all inclusive in vara lui 2021: Unde gasiti cele mai bine oferte si cat costa

Reguli de siguranta pentru vacanta all inclusive in 2021

1. Mai multa flexibilitate privind rezervarile: oferirea posibilitatii de a schimba perioada sederii, permiterea efectuarii unor rezervari in avans. In cazul dorintei de anulare, se ofera alternativa clientului de a primi fie banii inapoi (100% daca este in perioada corecta de anulare), fie sub forma de vouchere.

2. Marcarea locurilor de asteptare la receptie, in restaurante, la lifturi sau in orice alt loc unde s-ar putea face aglomeratie: marcarea si delimitarea zonei de "distanta fizica recomandata". Astfel, turistii vor sti exact unde ar trebui sa astepte pentru a fi in siguranta.

3. Instalarea de covorase dezinfectante, dispozitive cu gel dezinfectant, dozatoare care dezinfecteaza manerele de la usile de acces principale si folie antimicrobiana, instalarea de dispensere touchless cu dezinfectant in receptie, restaurante, bai comunte din incinta hotelului

4. Impartirea pe serii la mese.

5. Sunt pregatiti pentru orice modalitate de servire a mesei (room service, catering, bufet cu servire de catre angajatii hotelurilor a preparatelor ce nu pot fi ambalate individual, servirea meselor in intervale orare programate) pe care o vor impune Normele de functionare.

6. Maximizarea spatiului din exterior, a teraselor.

7. Igienizarea locurilor de joaca pentru copii de mai multe ori pe zi

8. Adaptarea procedurilor de curatenie in camere si spatii deschise.

9. Se va intensifica curatarea camerelor pentru oaspeti.

10. Echipamente de protectie pentru intreg personalul: manusi, masti, eventual si combinezoane sau viziere in functie de gradul de risc/expunere.

11. Montarea unor panouri de protectie din plexiglas la receptie, intre client si receptioner, ca la vanzatorii de la supermarket.

13. Simplificarea procedurii de check in (posibilitatea implementarii unui check in online, de exemplu).

14. Unele hoteluri vor oferi in pachetul de vacanta si sezlonguri cu umbrela pe plajele private pentru a reduce cat mai mult interactiunea dintre turisti. Acestea vor putea fi folosite de familia sau cuplul respectiv pe durata intregii zile.

Hotelurile din Jupiter: Conceptul Family All Inclusive

Cum va arata all inclusive la hotelurile de 3 si de 4 stele

CITESTE SI:

Mai mult, potrivit unui studiu realizat de un turoperator roman, cea mai ieftina statiune, ramane si in 2021, Eforie Nord, avand preturi sub 200 de lei pentru o noapte la all inclusive de persoana, la 4 stele.Cat va costa vacanta all inclusive in 2021Daca inscrierile la aceste vacante se fac pana la 31 ianuarie 2021, la hotelurile de 4 stele din Venus, o noapte de cazare in regim all inclusive va costa intre 220 si 240 de lei/ persoana, in timp ce o noapte la 3 stele costa in jur de 200 de lei/persoana."Sunt hoteluri care au investit foarte mult in pregatirea personalului si in imbunatatirea calitatii serviciilor si din acest motiv, pe alocuri, turistii vor plati mai mult. Unele hoteluri de 3 si 4 stele din statiunea Venus, spre exemplu, vin cu preturi cuprinse intre 300 si 330 de lei/ persoana pe noapte in regim de all inclusive", a declarat Lucian Badircea, CEO turoperator.Pentru Cap Aurora, preturile unei nopti de cazare in regim all inclusive la 3 stele costa intre 180 si 200 de lei/noapte/pers., iar la 4 stele costa intre 220 si 250 de lei.In statiunea Mamaia , hotelurile de 3 stele, in regim de all inclusive, au un pret mediu de 250 de lei/ noapte/ persoana, in timp ce hotelurile de 4 stele vin cu preturi medii de 440 de lei/ noapte/ pers., iar la 5 stele costurile ajung la 520 de lei/ pers./noapte.Eforie Nord este cea mai ieftina statiune si anul acestea, aici hotelurile de 4 stele avand cu pret de cazare cuprins intre 115 si 150 de lei/ noapte/ pers.Pentru Jupiter, vacantele all inclusive de persoana/ noapte costa intre 155 si 170 de lei, iar la 4 stele, pretul mediu este de 250 de lei.Astfel ca, pentru vacanta all inclusive din 2021 majoritatea hotelurilor si agentiilor de turism vor tine cont de mai multe reguli:" Conceptul Family All Inclusive a fost creat de hotelurile Poseidon, Delta si California, iar prin acesta, copii de pana in 7 ani (neimpliniti la data check-in-ului) au cazarea si masa gratuita. De asemenea, vor avea acces gratuit la spectacolele Teatrului de Vara Jupiter si la Family night show la Galaxy Hall. De asemenea, se vor copiii vor avea gratuitate si la la parcul de aventura Paradis Land si la Galaxy WaterPark Jupiter ", a declarat CEO-ul IRI Travel.- mic dejun (07:30-09:30), gustare (10:00-11:30), pranz (12:30-15:00), gustare (16:30-18:00) si cina (19:00-21:30)Gustare dimineata: fructe, fursecuri, chec etc.Gustare dupa-amiaza: pizza, inghetata, gogosi, porumb fiert, fructe, etc.Bauturile alcoolice si non-alcoolice incluse se pot servi astfel:- baruri-restaurante: apa, sucuri, cafea, ceai, bere draft, vin alb/ roze/ rosu draft, bauturi alcoolice in timpul programului de masa.- baruri- plaja : apa, sucuri, cafea, ceai, bere draft in intervalul 08:00-19:00.- piano bar: apa, sucuri, cafea, ceai, bere draft, vin alb/ roze/ rosu draft, bauturi alcoolice in intervalul 08:00-24:00.- bar piscina California: apa, sucuri, cafea, ceai, bere draft, vin alb/ roze/ rosu draft, bauturi alcoolice in intervalul 08:00-24:00.Bauturi alcoolice incluse: whiskey, vodka, vermut alb/ rosu, crema de whiskey, gin, digestiv.